अलीगढ़ में कार सवारों ने मचाया उत्पात, ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 को लगी गोली, मची अफरातफरी

यूपी के अलीगढ़ जिले में कार सवारों ने जमकर उत्पात मचाया। रंगबाजाें ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें बालक समेत तीन लोगों गोली को लग गई। घटना से अफरातफरी मच गई।

यूपी के अलीगढ़ में क्वार्सी क्षेत्र की घनी आबादी तिकौना नगला में रविवार शाम को रंगबाजी व रुपये के विवाद में कार सवारों ने जमकर उत्पात मचाया। एक युवक से विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें बालक समेत तीन लोगों को गोली लग गई। इसमें एक राहगीर भी शामिल है। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। लेकिन, लोगों ने घेरकर दो आरोपियों को दबोच लिया। इसके बाद अन्य आरोपी कार छोड़कर भाग गए। मामले में घायलों की ओर से अलग-अलग तहरीर दी जा रही हैं, जिस पर तीन मुकदमे दर्ज करने की तैयारी है।

चंदनिया निवासी रजत यादव घर के बाहर दुकान चलाने के साथ ब्याज का काम भी करते हैं। रविवार शाम सवा पांच बजे वह नगला तिकौना चौराहे पर एक दुकानदार से रुपये लेने के लिए गए थे। इसी बीच एक कार आई, जिसमें छह युवक सवार थे। उन्होंने रंगबाजी दिखाते हुए रजत से विवाद शुरू कर दिया। तभी एक युवक ने पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। पांच से अधिक राउंड फायर किए गए। इसमें एक गोली रजत की जांघ में लग गई। दूसरी गोली वहां से गजर रहे मंजूरगढ़ी निवासी मो. फैजान के टांग में लगी।

इसके अलावा मोहल्ले का ही 10 वर्षीय बालक रोहताश भी गोली लगने से घायल हो गया। उसके भी जांघ में गोली लगी। फायरिंग के बाद वहां भगदड़ मच गई। दुकानदारों ने कार सवार दो लोगों को घेरकर पकड़ लिया। अन्य आरोपी हथियार लहराते हुए कार छोड़कर फरार हो गए। जानकारी पर सीओ तृतीय सर्वम सिंह, थाना क्वार्सी पुलिस पहुंची। लोगों की मदद से घायलों को निजी अस्पताल में भिजवाया गया। वहां से बालक को जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया रंगबाजी की बात सामने आ रही है। कुछ रुपयों को लेकर भी विवाद है। दो युवकों लखन और राहुल को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी अलहदादपुर का बताया जा रहा है। उसके साथ तीन लोग और थे। उनकी तलाश में टीमें लगा दी हैं। तहरीर के आधार पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।

दुकान पर सामान लेने आए थे राहगीर व बालक :