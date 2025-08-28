सहेली बहाने से ले गई फ्लैट पर, अली ने हिंदू युवती का किया रेप, वीडियो बनाया और धमकाया भी
लखनऊ में हिंदू लड़की से रेप का मामला सामने आया है। सहेली बहाने से फ्लैट पर ले गई। वहां अली ने हिंदू युवती का रेप किया। वीडियो बना लिया। शोषण का दबाव बनाता रहा। मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में हिंदू लड़की से रेप की शर्मनाक घटना सामने आई है। लखनऊ मेें चौपटिया के रहने वाले अली ने अपनी सहेली के माध्यम से कैसरबाग की एक युवती को अपने फ्लैट पर बुलाया। वहां धमकाकर उसके साथ रेप किया। वीडियो बना लिया। शोषण का दबाव बनाता रहा। त्रस्त पीड़िता ने बुधवार रात सआदतगंज थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने देर रात आरोपी अली को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब अली की महिला मित्र की तलाश में दबिश दे रही है। पीड़िता के मुताबिक वह पिछले महीने अपनी सहेली से मिलने गई थी। सहेली जम्बूरखाना में रहती है। सहेली उसे बहाने से बहला फुसलाकर अली के फ्लैट पर लेकर गई। वहां अली नहीं था। सहेली के साथ कुछ देर बैठी रही। इस बीच अली आ गया। अली छेड़छाड़ करने लगा। उसने धमकाकर दुष्कर्म किया। सहेली ने वीडियो बना लिया। इसके बाद अली शोषण करने की नियत से उसे फोन कर मिलने का दबाव बनाने लगा। विरोध पर धमकी दी। इसके बाद उसने सआदतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है।
ब्यूटीपार्लर में घुसकर संचालिका से दुष्कर्म की कोशिश
वहीं मौलवीगंज में ब्यूटी पार्लर में घुसकर एक युवक ने संचालिका से रेप की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने संचालिका के साथ मारपीट और पार्लर में तोड़फोड़ की।राजाजीपुरम इलाके की एक युवती मौलवीगंज में ब्यूटी पार्लर चलाती है। संचालिका के मुताबिक मंगलवार करीब तीन बजे रकाबगंज निवासी अमीर हमजा खान उसके पार्लर में घुस आया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर गाली-गलौज शुरू कर दी। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी पार्लर में तोड़फोड़ करने लगा। इस पर पीड़िता ने मोबाइल से घरवालों को फोन करने लगी तो आरोपी ने फोन छीनकर तोड़ दिया और चाबी में लगे नुकीले चाकू से जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि आरोपी ने कपड़े फाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश की। हमले में पार्लर संचालिक चोटिल हो गई। शोर सुनकर आसपड़ोस के लोगों ने किसी तरह उसे बचाया। इस बीच आरोपी रेप व हत्या की धमकी देता हुआ भाग निकला। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस बुलाई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पार्लर के सामने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की हरकत कैद हुई है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।