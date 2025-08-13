यूपी में बर्ड फ्लू पर अलर्ट जारी, सीएम योगी बोले-चिड़ियाघर और पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ाएं

उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू पर अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी ने इसके लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी चिड़ियाघरों और पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ाएं।

यूपी में बर्ड फ्लू पर अलर्ट जारी किया गया है। H5 एवियन इंफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संबंधित विभागों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। पोल्ट्री फार्मों के मानकों की निगरानी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड क्षेत्रों और गो-आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम तत्परता से लागू करने के निर्देश दिए।

नियमित रूप से सैनेटाइज किया जाए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि प्राणी उद्यान परिसरों को नियमित रूप से सैनेटाइज किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर ब्लो टॉचिंग की प्रक्रिया भी अपनाई जाए। सभी वन्य जीवों और पक्षियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से हो और उनके आहार की गहन जांच के बाद ही भोजन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि बाड़ों में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम के स्तर को देखते हुए तय की जाए, ताकि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन हो सके। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों को एवियन इंफ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके और उससे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जाए। साथ ही उन्हें पीपीई किट सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे सुरक्षित रहकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें।