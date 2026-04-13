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नोएडा बवाल के बाद आगरा में भी अलर्ट, 17 स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात, पुलिस कमिश्नर ने ली बैठक

Apr 13, 2026 08:50 pm ISTDinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाता
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नोएडा में श्रमिकों के बवाल को देखते हुए आगरा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने अफसरों के साथ मीटिंग की है। जिसमें 17 स्थानों को चिह्नित करके पुलिस कर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं।

नोएडा बवाल के बाद आगरा में भी अलर्ट, 17 स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात, पुलिस कमिश्नर ने ली बैठक

Agra News: सैलरी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर नोएडा में श्रमिकों ने बवाल काट दिया। सड़क पर उतरे गुस्साए श्रमिकों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करके आगे के हवाले कर दिया। इसको लेकर देखते हुए आगरा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगरा में सिकंदरा, एत्मादुद्दौला और ट्रांसयमुना थाना क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई। एलआईयू को सक्रिय किया गया।

पुलिस को फैक्ट्रियों के आस-पास पैदल गश्त के निर्देश दिए गए। 17 स्थानों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। इन इलाकों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे पुलिस चेक कर रही है। यह देख रही है कि कोई खराब तो नहीं है। पुलिस को निर्देश हैं कि माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि आगरा में सिकंदरा, ट्रांसयमुना और एत्मादुद्दौला के नुनिहाई इलाके में ज्यादातर फैक्ट्रियां हैं। हजारों की संख्या में श्रमिक यहां काम करते हैं। नोएडा में बवाल की खबर के साथ ही इन इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। बैठक बुलाई गई। तीनों थानों में पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजा गया है। 17 स्थानों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं।

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फर्जी पोस्ट वालों पर होगी कार्रवाई

सोशल मीडिया सेल को निर्देश दिए गए कि श्रमिकों से संबंधित कोई पोस्ट वायरल हो तो तत्काल बताएं। कोई फर्जी पोस्ट वायरल हो तो भी थाना पुलिस को बताएं। फर्जी पोस्ट वायरल करने वाले के खिलाफ तत्काल मुकदमा लिखकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शहर में जो भी श्रमिक संगठन हैं पुलिस उनके संपर्क में रहे। हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। बैठक के बाद डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने खुद तीनों इलाकों का जायजा लिया। तीनों थानों के प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि कोई पुलिस कर्मी छुट्टी पर नहीं जाएगा।

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सड़क पर बेवजह नहीं जुटने दी जाएगी भीड़

विषम परिस्थिति में ही पुलिस कर्मी को एसीपी स्तर से छुट्टी दी जाएगी। 14 अप्रेल को आंबेडकर शोभायात्रा है। कई जगह आयोजन हो रहे हैं। फैक्ट्री क्षेत्र को किसी भी सूरत में खाली नहीं छोड़ा जाएगा। उधर पुलिस का मूवमेंट सुबह से शाम तक दिखना चाहिए। जब तक की सभी फैक्ट्रियों में छुट्टी न हो जाए। सड़क पर बेवजह भीड़ नहीं जुटने देनी है। इलाके में लगे सभी सीसीटीवी चेक किए जाएं। कोई खराब है तो उसे तत्काल सही कराया जाए। तीनों थाना क्षेत्रों में एक-एक फायर ब्रिगेड को भी तैनात किया गया है। पुलिस लाइन में अतिरिक्त पुलिस बल को रखा गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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