बिहार चुनाव को लेकर यूपी में अलर्ट, आज शाम सील हो जाएगा बार्डर

संक्षेप: दो दिन पहले एसपी ने कुशीनगर के समउर बाजार पुलिस चौकी पर पहुंच कर बिहार से आने वाली बिना नंबर के बोलेरो को सीज कराया था। बिहार में 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर कुशीनगर पुलिस की चौकसी बढ गई है। चुनाव को लेकर कुशीनगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है।

Wed, 5 Nov 2025 02:32 PMAjay Singh संवाददाता, कुशीनगर
Bihar Vidhansabha Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के सीमावर्ती जिलों में भी पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। पुलिस ने बार्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। बुधवार की शाम पांच बजे तक कुशीनगर के तमकुही सर्किल क्षेत्र के आधा दर्जन बैरियर और पुलिस चौकी पर विशेष चेकिंग करते हुये बार्डर को सील कर दिया जायेगा।

मुख्य मार्ग समेत गांव की पंगड़डियों से भी आने-जाने वालों को पुलिस की विशेष जांच से गुजरना पड़ेगा। यह प्रक्रिया मतदान समाप्ति तक जारी रहेगा। दो दिन पहले एसपी ने स्वयं समउर बाजार पुलिस चौकी पर पहुंच कर बिहार से आने वाली बिना नंबर के बोलेरो को सीज कराया था। बिहार में आगामी 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर कुशीनगर पुलिस की चौकसी बढ गई है। चुनाव को लेकर कुशीनगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस ने तमकुहीराज सीओ सर्किल से जुड़े बिहार बार्डर के प्रमुख पुलिस चौकी व बैरियर में शामिल समउर बाजार, बहादुरपुर, तिनफेड़िया, लतवाचट्टी, बनकटा व रकबाराजा पर चौबीस घंटा जांच चल रही है। रात्रि में विशेष चौकसी बरती जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने प्रमुख मार्गों के अलावा गांव की पकडंडी के रास्तों पर भी चौकसी बढा दी है।

मतदान खत्म होने तक सील रहेगा बार्डर एरिया

बुधवार की शाम पांच बजे से मतदान समाप्ति तक बार्डर एरिया सील रहेगा। चुनाव के चलते सीओ तमकुहीराज राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने तमकुहीराज कस्बे में पैदल गश्त किया तथा सभी थानों के थानेदारों ने बार्डर क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा के बारे में जानकारी हासिल किया। इस संबंध में तमकुहीराज के सीओ राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार विधान चुनाव के मतदान को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है।

बुधवार की शाम पांच बजे से बार्डर को सील कर दिया गया जायेगा। मुख्य मार्ग समेत गांव की पगडंडी से आने जाने प्रत्येक व्यक्ति को जांच प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी। पुलिस कर्मियों को पुलिस चौकी समेत बैरियर पर चौबीस घंटा अलर्ट होकर निगरानी करने का आदेश दिया गया है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
