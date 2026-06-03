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नशेड़ी बेटे ने मां को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला; शराब के लिए रुपए नहीं देने पर मर्डर

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, मानपुर (सीतापुर)
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सीतापुर के मानपुर के कटरा गोवर्धनपुर गांव में शराब के लिए रुपये न देने पर नशे में धुत बेटे हरेन्द्र ने अपनी मां शिव कुमारी (56) की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। करीब 10 घंटे तक शव झोपड़ी में पड़ा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया

नशेड़ी बेटे ने मां को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला; शराब के लिए रुपए नहीं देने पर मर्डर

सीतापुर जिले के मानपुर क्षेत्र के कटरा गोवर्धनपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शराब पीने के लिए रुपये न मिलने पर एक युवक ने अपनी ही मां की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि नशे की हालत में गांव में घूमता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार, 56 वर्षीय शिव कुमारी अपने दो बेटों हरेन्द्र कुमार और अशोक कुमार के साथ खेत में बनी झोपड़ी में रहती थीं। उनके पति श्यामलाल की करीब ढाई माह पहले मृत्यु हो गई थी। बड़ा बेटा हरेन्द्र शराब का आदी था और अक्सर नशे की हालत में परिवार के लोगों से विवाद करता रहता था।

शराब के लिए रुपए नहीं देने पर हत्या

बताया गया कि मंगलवार रात करीब आठ बजे हरेन्द्र शराब के नशे में घर पहुंचा और मां से शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगा। शिव कुमारी ने रुपये न होने की बात कहकर देने से इंकार कर दिया। इस पर हरेन्द्र ने मां के साथ मारपीट शुरू कर दी। छोटे भाई अशोक ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन कुछ देर बाद वह ट्रक लेकर काम पर चला गया। अशोक के जाने के बाद देर रात करीब 12 बजे हरेन्द्र फिर मां पर शराब के लिए रुपये देने का दबाव बनाने लगा। जब शिव कुमारी ने दोबारा मना किया तो वह आपा खो बैठा और डंडे से उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने से शिव कुमारी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गईं। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया।

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बेटे ने मां की हत्या की, शव को झोपड़ी छोड़कर भागा

बुधवार सुबह करीब 10 बजे गांव के लोग खेत पहुंचे तो झोपड़ी में शिव कुमारी का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और छोटे बेटे अशोक को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों का कहना है कि शिव कुमारी कई घंटों तक घायल अवस्था में पड़ी रहीं। यदि समय रहते उन्हें इलाज मिल जाता तो संभवतः उनकी जान बच सकती थी। मानपुर थाना प्रभारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि अशोक की तहरीर पर हरेन्द्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गांव से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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