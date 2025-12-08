Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAlbum artist trapped love and murdered police attacked while trying to arrest producer
एलबम कलाकार को प्रेम जाल में फंसा कर दी हत्या, प्रोड्यूसर को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर हमला

एलबम कलाकार को प्रेम जाल में फंसा कर दी हत्या, प्रोड्यूसर को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर हमला

संक्षेप:

देवरिया शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली एलबम कलाकार की हत्या के आरोप में पुलिस ने वाराणसी के सारनाथ के रहने वाले प्रोड्यूसर सुनील यादव को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। 

Dec 08, 2025 07:19 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, देवरिया, निज संवाददाता
यूपी के देवरिया शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली एलबम कलाकार की हत्या के आरोप में पुलिस ने वाराणसी के सारनाथ के रहने वाले प्रोड्यूसर सुनील यादव को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। एलबम कलाकार के शादी का दबाव बनाने पर वह झांसा देकर उसे नेपाल ले गया था और वहां अपने नेपाली दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर शव पानी में फेंक दिया था। गिरफ्तारी के लिए पुलिस सारनाथ पहुंची तो परिजनों ने टीम पर हमला कर दिया। आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले में उसके परिजनों में मुकदमा दर्ज कराया है। उसका साथी अभी फरार है।

एलबम कलाकार की हत्या की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली युवती एलबम कलाकार थी। वाराणसी के सारनाथ की बुद्धा सिटी कॉलोनी के रहने वाले सुनील यादव ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद 19 फरवरी 2025 को शादी की तैयारी करने के लिए नेपाल ले गया। उसके बाद युवती का पता नहीं चला। इस मामले में एलबम कलाकार की बहन ने केस दर्ज कराया। उच्च न्यायालय के सख्ती पर जुलाई माह में सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर जांच शुरू हुई।

पुलिस ने जांच में पाया कि नेपाल के परसा जिले में युवती की हत्या कर शव फेंक दिया गया था। देवरिया पुलिस ने सोमवार को सारनाथ से प्रोड्यूसर सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सुनील ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा था। एलबम कलाकार लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिसके चलते वह परेशान हो गया था। इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसे नेपाल ले गया। वहां नेपाल के ही रहने वाले साथी रमेश गुप्ता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। सुनील ने बताया कि उसे लगा कि नेपाल में हत्या होगी तो साक्ष्य भी नहीं मिलेगा और घटना का खुलासा नहीं होगा।

हत्या की स्क्रिप्ट लिखने के बाद खुद फंस गया प्रोड्यूसर

हत्या की स्क्रिप्ट तो सुनील यादव ने बहुत अच्छी लिखी, लेकिन अपने ही बुने जाल में फंस गया। एलबम कलाकार की बहन ने मामला दर्ज कराया था। विवेचना तत्कालीन सिविल लाइन चौकी इंचार्ज रिजवान को सौंपी गई थी। अभी विवेचना चल ही रही थी कि सुनील ने उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल कर एलबम कलाकार की बहन पर ब्लैकमेल करने के आरोप के साथ उप निरीक्षक पर भी गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद एसपी ने उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया। एसआईटी की जांच में आरोपी सुनील शिकंजे में आ गया।

पुलिस की सख्ती बढ़ी तो बिहार में पहले चला गया जेल

उच्च न्यायालय की सख्ती पर पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि फरवरी माह में ही एलबम कलाकार की हत्या हुई और नेपाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया है। इसके बाद पुलिस ने उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया तो सुनील को राहत नहीं मिली। पुलिस की सख्ती बढ़ी तो वह बिहार में जेल चला गया। छूटकर आया तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी में जुट गई और आखिरकार उसे दबोच लिया।

दरोगा की वर्दी फाड़ी, पिस्टल छीनने का प्रयास

एसपी के निर्देश पर आरोपी सुनील यादव की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस प्रभारी सादिक परवेज, उप निरीक्षक कोतवाली अविनाश मौर्य, सर्विलांस से विमलेश सिंह, स्वाट टीम के धनंजय श्रीवास्तव, मेराज अहमद, समसुलैन खान, विशाल जायसवाल सारनाथ पहुंचे। जैसे ही वह गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंचे तो सुनील यादव को भगाने के लिए परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। साथ ही दरोगा अविनाश मौर्या की पिस्टल छीनने का प्रयास किया। वर्दी भी फाड़ दी। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सुनील यादव का भाई सुशील यादव, साला गौतम यादव ने पुलिस टीम का पीछा कर सुशील को छुड़ाने का प्रयास भी किया। इस मामले में सर्विलांस प्रभारी ने सारनाथ थाने में सुनील के भाई सुशील यादव, साला गौतम यादव, पत्नी निशा यादव व छह अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कराया है।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं।
