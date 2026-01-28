Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsalankar agnihotri who resigned from city magistrate post mother become sick his uncle says we are unable to speak to him
सिटी मजिस्ट्रेट से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री की मां बीमार, ताऊ बोले-उससे बात नहीं हो पा रही

सिटी मजिस्ट्रेट से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री की मां बीमार, ताऊ बोले-उससे बात नहीं हो पा रही

संक्षेप:

अलंकार अग्निहोत्री की मां गीता बीमार हो गई हैं। उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने मॉर्निंग वॉक भी बंद कर दी है। अलंकार के छोटे भाई अंकित और चचेरे भाई राजेश उनकी देखरेख कर रहे हैं। अलंकार के ताऊ रिटायर्ड विंग कमांडर एसके अग्निहोत्री ने कहा है कि अलंकार और उनकी पत्नी दोनों के फोन बंद हैं।

Jan 28, 2026 09:47 pm ISTAjay Singh हिन्दुस्तान टीम, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बटुक शिष्यों की पिटाई के खिलाफ इस्तीफा देने के बाद निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की मां गीता बीमार हो गई हैं। उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने मॉर्निंग वॉक भी बंद कर दी है। अलंकार के छोटे भाई अंकित और चचेरे भाई राजेश उनकी देखरेख कर रहे हैं। उधर, अलंकार के ताऊ रिटायर्ड विंग कमांडर एसके अग्निहोत्री ने कहा है कि अलंकार और उनकी पत्नी दोनों के फोन बंद हैं। परिवार की उनसे बात नहीं हो पा रही है। हमारी बात कराई जाए। पता चला है अलंकार को बरेली से लखनऊ लाया गया है। भरोसा है कि अलंकार ने कुछ गलत नहीं किया होगा। उसे हमारा समर्थन है। वह अपना बचाव करेगा और हम सभी उसका पूरा साथ देंगे और बचाव भी करेंगे। हम तथ्यों से पूरी तरह अवगत नहीं हैं। अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो सरकार अपना काम करेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ताऊ कहते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि अलंकार ने कोई कोई साजिश रची होगी। वह ऐसा कभी नहीं रहा और न ही है। उसकी नाराजगी सिर्फ यूजीसी बिल और बालकों की चोटियां पकड़कर दुर्व्यवहार करने को लेकर है। इसमें सियासी बात नजर नहीं आती। अगर पता चला कि उसने ये काम साजिशन किया है तो हम उसका इस मामले में साथ नहीं देंगे। हमने बहुत बार उससे बात करने की कोशिश की मगर नहीं हो सकी। मीडिया के जरिए पता चला कि उसे लखनऊ ले जाया गया है।

ये भी पढ़ें:बरेली में अलंकार अग्निहोत्री को ले गई पुलिस, समर्थक भिड़े, जमकर नारेबाजी

अलंकार की मां घर से ही नहीं निकलीं, सन्नाटा

अलंकार अग्निहोत्री की मां गीता अग्निहोत्री रोज सुबह पार्क में टहलने के लिए जाया करतीं थीं मगर दो दिन से घर से ही नहीं निकलीं। सुबह से शाम तक घर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। सिर्फ एलआईयू और पुलिसकर्मी ही चक्कर लगाते रहे। अलंकार के चचेरे भाई राजेश अग्निहोत्री ने बताया कि चाची की तबीयत खराब है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। छोटे बेटे अंकित ने उन्हें किसी तरह संभाला है।

ये भी पढ़ें:अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद मां का ब्लड प्रेशर बढ़ा, परिवार बोला हम साथ

बेटे को कॉल लगाया मगर बात नहीं हुई

गीता अग्निहोत्री ने बेटे अलंकार और बहू आस्था से बात करने के लिए कई बार मोबाइल पर कॉल की मगर संपर्क नहीं हो सका। दोनों के फोन स्विच ऑफ जा रहे थे। चचेरे भाई राजेश अग्निहोत्री के मुताबिक अलंकार के जो दो भाई बाहर हैं वो अभी आए नहीं हैं, मगर आएंगे जरूर। हम सभी अलंकार के निर्णय में उनके साथ हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Alankar Agnihotri UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |