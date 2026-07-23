पांच बार विधायक फिर भी टीनशेड वाला घर, रोडवेज से सफर, आलम बदी का हर कोई कायल

आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से पांच बार के सपा विधायक आलम बदी की सादगी का हर कोई कायल रहा। अब भी वह टीन शेड वाले घर में रहते थे और रोडवेज या साइकिल-स्कूटर से ही सफर करते थे। एक बार मंत्री बनने का आफर भी आया लेकिन ठुकरा दिया था।

समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी का गुरुवार की सुबह निधन हो गया। यूपी के सबसे बुजुर्ग के साथ ही सबसे ईमानदार विधायक आलम बदी आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से पांच बार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अपनी ईमानदारी के साथ ही सादगी के लिए भी वह जाने जाते थे। वह कई मायनों में खास हैं। उन्हें मुलायम सिंह ने अपनी सरकार में मंत्री बनाना का प्रस्ताव दिया लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। पांच बार के विधायक होने के बाद भी वह टीन शेड वाले घर में रहते हैं। किसी लग्जरी एसयूवी की जगह रोडवेज का इस्तेमाल सफर के लिए करते हैं।

आज भी आजमगढ़ के कुर्मीटोला मोहल्ले में एक साधारण पुराने टीनशेड वाले घर में रहते थे। रोडवेज बस, साइकिल या स्कूटर से सफर करते थे। छह दशक तक राजनीति में रहने के बाद भी उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। जब उन्हें मंत्री बनाने की पेशकश की गई तो यह कहकर मना कर दिया कि वह जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। मंत्री बनने से आम लोगों से दूरी बनने की बात कहते थे। चुनाव के बाद भी हमेशा आम लोगों के बीच रहते और उनकी समस्याओं को सुनते और अपने स्तर से पूरा कराने की कोशिश करते रहते थे।

चुनाव में पोस्टर बैनर तक नहीं छपवाते चुनावों में जहां एक तरफ लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं, आलम बदी अपने चुनावों के दौरान पोस्टर बैनर तक नहीं छपवाते थे। उनका कोई सोशल मीडिया एकाउंट भी नहीं था। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद राजनीति में आने वाले आलम बदी ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनकी सादगी का हर कोई कायल रहा।

महात्मा गांधी को मानते आदर्श आलम बदी ने एक बार अपनी सादगी के पीछे की कहानी बताई थी। जब एक बार उनसे पूछा गया कि विधायक लोग बंगले में रहते हैं, गाड़ियों पर चलते हैं, फिर आप इस तरह से टीन वाले घर में क्यों रहते हैं। इस पर उनका कहना था कि हमें जो आजादी मिली है, उसका मतलब मौज नहीं है। दुनिया में हर चीज संभव है। कहा कि महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे। उनके पास भी बहुत पैसा था। लेकिन सबकुछ छोड़कर जनता की सेवा में लग गए। खड़ाऊ, धोती और जनेऊ के साथ पूरा जीवन बीता दिया।