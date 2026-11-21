सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सीटों का आवंटन केवल राजनीतिक दबाव के बजाय जमीनी आंकड़ों और जीत की संभावनाओं के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, आजम खान गठबंधन को लेकर काफी सकारात्मक दिखे।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मुख्य पेच सीटों की संख्या और उनके चयन के पैमाने पर फंसा हुआ है। (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक कवायद तेज हो गई है। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई शुरुआती सहमति के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए अपनी एक विशेष कमेटी का गठन कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सीटों का आवंटन केवल राजनीतिक दबाव के बजाय जमीनी आंकड़ों और जीत की संभावनाओं के आधार पर किया जाएगा।

सपा की सात सदस्यीय कमेटी और डेटा एनालिस्ट की भूमिका समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीट बंटवारे पर बातचीत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में सात सदस्यीयों वाली एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी में पांच वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ दो डेटा एनालिस्ट (डेटा एक्सपर्ट) भी शामिल किए गए हैं।

कमेटी में रामगोपाल यादव के अलावा राजीव राय, धर्मेंद्र यादव और आलोक रंजन जैसे प्रमुख नेताओं के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। टीम में रखे गए डेटा एक्सपर्ट प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट के जातीय समीकरण, पिछले चुनावों के मतदान पैटर्न और संभावित उम्मीदवारों की मजबूती का तकनीकी आकलन कर अपनी रिपोर्ट नेताओं को सौंपेंगे। उम्मीद की जा रही है कि दोनों दलों की कमेटियों के बीच 23 या 24 नवंबर को औपचारिक बैठक हो सकती है।

प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पांच सदस्यीय टीम समाजवादी पार्टी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस ने भी अपनी पांच सदस्यीय समन्वय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की कमान कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी गई है।

प्रियंका गांधी के अलावा इस कमेटी में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना', प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद शामिल हैं। दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि सपा एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और गठबंधन में सीटों का बंटवारा आपसी सम्मान के साथ होना चाहिए।

सीट बंटवारे का आधार: 2022 बनाम 2024 का गणित दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मुख्य पेच सीटों की संख्या और उनके चयन के पैमाने पर फंसा हुआ है। कांग्रेस ने जमीनी सर्वे का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों के साथ-साथ रायबरेली और अमेठी की सभी 10 विधानसभा सीटें शामिल बताई जा रही हैं।

दोनों दलों के दावों के पीछे पिछले दो चुनावों के आंकड़े आधार बने हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब दोनों दल अलग-अलग लड़े थे, तब कांग्रेस ने 399 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे लेकिन उसे महज 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं। सपा नेतृत्व इसी विधानसभा रिकॉर्ड को आधार बनाकर कांग्रेस को सीमित सीटों के दायरे में रखना चाहता है। दूसरी ओर, कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बना रही है, जिसमें गठबंधन के तहत 17 सीटों पर लड़ते हुए कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा को 37 सीटें मिली थीं।