अखिलेश यादव पहनेंगे मेरठ में तैयार काला कोट, नाप लेने के लिए सपा नेता संग सैफई पहुंचे टेलर

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मेरठ में तैयार जिस काले कोट पर दिल आया था, अब वह मेरठ में तैयार काला कोट जल्द पहनेंगे। जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक टेलर को लेकर सैफई पहुंचे और कोट तैयार कराने के लिए नाप दिलाया।

सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मेरठ में तैयार जिस काले कोट पर दिल आया था, अब वह मेरठ में तैयार काला कोट जल्द पहनेंगे। जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक टेलर को लेकर सैफई पहुंचे और कोट तैयार कराने के लिए नाप दिलाया। हालांकि एक काला कोट अखिलेश यादव को इस दौरान दिया भी गया।

पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव से संसद सत्र के दौरान जिला पंचायत सदस्य सम्राट मालिक दिल्ली में मिलने पहुंचे थे। सम्राट मलिक काला कोट पहने हुए थे। काला कोट देखकर अखिलेश यादव ने सम्राट मलिक से पूछा था कि ये काला कोट कहां सिलवाया, जिस पर सम्राट मलिक ने जवाब दिया था कि मेरठ में तैयार कराया गया। इस पर अखिलेश यादव ने काले रंग का कोट सिलवाने के लिए कह दिया था।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव की काला कोट सिलवाने की कही बात पूरी करने के लिए रविवार को मेरठ से सम्राट मालिक अपने साथ टेलर को लेकर सैफई आवास पर पहुंचे। सम्राट मालिक के साथ विद्यार्थी खादी भंडार के मालिक वैभव शर्मा, उनके एक कुशल टेलर बासिद और प्रोडक्शन हेड लोकेश रूहेला रहे। टेलर ने अखिलेश यादव के सैफई आवास पर कोट का कपड़ा पसंद कराकर नाप लिया। एक कोट अखिलेश यादव को दिया गया। जल्द ही अब मेरठ से अखिलेश यादव का कोट तैयार होकर जाएगा और वह मेरठ का कोट पहनेंगे।