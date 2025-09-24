आजम से मिलने 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे अखिलेश, अगले दिन है मायावती की रैली

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां से मुलाकात करने जाएंगे। यह मुलाकात मायावती की नौ अक्टूबर को होनी वाली रैली से ठीक एक दिन पहले होगी। मायावती ने नौ अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी रैली आयोजित की है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां से मुलाकात करने जाएंगे। यह मुलाकात सपा के भीतर एकता को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह मुलाकात मायावती की नौ को होनी वाली रैली से ठीक एक दिन पहले होगी। मायावती ने नौ अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी रैली आयोजित की है। मंगलवार को ही आजम खां 23 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही सपा से संबंधों को लेकर तरह-तरह की अटकलें लग रही थीं। इन अटकलों पर भी आजम खां ने बुधवार को ही विराम लगाया।

आजम खां ने अखिलेश यादव के प्रति निष्ठा भी जताई। सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि अखिलेश मेरे अजीज हैं, मैं उनका भला और उनकी सरकार चाहता हूं। इससे सपा में उनकी निष्ठा और एकता का संदेश भी गया है। माना जा रहा है कि अखिलेश की रामपुर यात्रा आजम खां के साथ उनके संबंधों को और मजबूत करेगी।

क्या बोले आजम खां बसपा में शामिल होने की अटकलों पर आजम खां ने साफ कहा कि हम बिकाऊ माल नहीं हैं, हमने यह साबित कर दिया है। हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज है, जिसे हमने संभालकर रखा है। उन्होंने कहा-लोग हमारी इज्जत करते हैं, यह हमारे लिए काफी है। शायद हमारे चरित्र की वजह से ही लोग सम्मान देते हैं। बसपा के 9 अक्तूबर को लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम में भागीदारी के सवाल पर आजम ने तंज कियाजिनका कार्यक्रम है, उन्हें मुबारक। हम बिकाऊ माल नहीं हैं, इतने दिनों में यह साबित कर चुके हैं।

अपने चिर-परिचित अंदाज में आजम ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। जब पूछा गया कि सैफई और रामपुर के बीच दूरियां हैं, अखिलेश यादव ने फोन किया या नहीं, सपा का कोई शीर्ष नेता आपसे मिलने क्यों नहीं आया। इस पर आजम मुस्कुराए और बोले-आग मत लगाओ। वैसे भी बड़े नेताओं को लेने बड़े नेता जाते हैं, मैं तो छोटा-सा कार्यकर्ता हूं।

अखिलेश यादव के फोन करने के सवाल पर आजम ने कहा-यकीन मानिए, मुझे कोई नंबर याद नहीं था। बस मेरी बीवी का नंबर याद था, लेकिन पांच साल जेल की कोठरी में रहकर वह भी भूल गया। किसी से फोन पर बात होने का सवाल ही नहीं उठता।