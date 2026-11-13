अखिलेश 12 दिसंबर को ही करेंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन, पवन पांडेय बोले- मुहूर्त तय

अखिलेश यादव 12 दिसंबर को ही अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। पूर्व मंत्री और अयोध्या से सपा के प्रत्याशी पवन पांडेय ने कहा कि तैयारियां की जा रही हैं। दर्शन-पूजन के लिए मुहूर्त तय हो चुका है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 दिसंबर को ही अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूर्व मंत्री एवं सपा नेता तेज नारायण पांडेय पवन ने कहा कि दर्शन के लिए मुहूर्त पहले ही निकलवाया जा चुका है। इसी के बाद 12 दिसंबर की तारीख तय की गई है।

उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि सैफई में केदारेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह अयोध्या आकर राममंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। अब उसी कार्यक्रम के तहत उनका आगमन हो रहा है। पवन पांडेय के मुताबिक, अखिलेश यादव अपनी पत्नी एवं सांसद डिंपल यादव के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। यहां राममंदिर में रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी में भी मत्था टेकेंगे। इसके अलावा साधु-संतों और महंतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेने का भी कार्यक्रम है।

प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अखिलेश करेंगे रामलला का दर्शन पवन पांडेय ने कहा कि अखिलेश यादव के आगमन को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। तैयारियां पूरी हैं। मोबाइल पर संदेश भेजे जाने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अखिलेश यादव पहली बार राममंदिर में दर्शन करेंगे।

अखिलेश के अयोध्या दौरे पर भाजपा-सपा में जुबानी जंग तेज उधर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा विधायक रामचंद्र यादव और सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय पवन ने इस मुद्दे पर एक-दूसरे से अलग-अलग रुख जाहिर किए हैं। रुदौली से भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने दौरे की चर्चा को सपा का प्रोपेगंडा करार दिया, जबकि पवन पांडेय ने संतों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया।

दौरे की चर्चा सपा का प्रोपेगंडा : रामचंद्र यादव रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने खुद अभी अपने अयोध्या दौरे की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में उनके आने की बात कैसे मानी जा सकती है। उन्होंने इसे समाजवादी पार्टी का भ्रम फैलाने का पुराना तरीका बताया। विधायक ने सपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें संसद में प्रोफेसर रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की ओर से डंके की चोट पर कही गई बातों का भी संज्ञान लेना चाहिए। सपा नेताओं को पहले अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पूर्व में दिए गए बयानों पर ध्यान देना चाहिए।