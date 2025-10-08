अखिलेश यादव को बरेली में नो एंट्री, आजम से मिलने अब एयरपोर्ट से सीधे रामपुर जाएंगे

आजम खान से मिलने जा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बरेली शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव बरेली एयरपोर्ट से सीधे रामपुर जाएंगे। वहां आजम से मिलेंगे। अखिलेश आजम के घर पर करीब एक घंटे रहेंगे।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब मुरादाबाद नहीं बल्कि बरेली एयरपोर्ट से सीधे रामपुर जाएंगे। जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने उन्हें बरेली शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अखिलेश यादव अब बरेली एयरपोर्ट से हेलिकॉप्टर के जरिए रामपुर पहुंचेंगे, जहां वे सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे।

कार्यक्रम के मुताबिक, अखिलेश यादव का विमान बुधवार को बरेली एयरपोर्ट पर उतरेगा। वहां से वे हेलिकॉप्टर से रामपुर रवाना होंगे और जौहर विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर लैंड करेंगे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक इंतज़ाम कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, बरेली में अखिलेश यादव की एंट्री पर रोक को लेकर स्थानीय प्रशासन ने यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। रामपुर में अखिलेश यादव का यह दौरा खासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह आजम खान की रिहाई के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी।

राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को सपा की अंदरूनी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आजम खान की प्रदेश में अपने समाज में अच्छी पकड़ है और मुस्लिमों का वोट पाने के लिए बसपा हमेशा बेचैन रहती है। आजम के बसपा में जाने की चर्चाओं को लेकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसीलिए अखिलेश व आजम की इस मुलाकात पर सियासी दलों की नजरें हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश भी उनसे मिलकर संदेश देंगे कि दोनों के रिश्तों में कोई खटास नहीं है।