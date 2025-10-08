Akhilesh Yadav will not be allowed entry in Bareilly city will now go directly to Rampur from airport and meet Azam khan अखिलेश यादव को बरेली में नो एंट्री, आजम से मिलने अब एयरपोर्ट से सीधे रामपुर जाएंगे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
आजम खान से मिलने जा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बरेली शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव बरेली एयरपोर्ट से सीधे रामपुर जाएंगे। वहां आजम से मिलेंगे। अखिलेश आजम के घर पर करीब एक घंटे रहेंगे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 12:18 PM
समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब मुरादाबाद नहीं बल्कि बरेली एयरपोर्ट से सीधे रामपुर जाएंगे। जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने उन्हें बरेली शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अखिलेश यादव अब बरेली एयरपोर्ट से हेलिकॉप्टर के जरिए रामपुर पहुंचेंगे, जहां वे सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे।

कार्यक्रम के मुताबिक, अखिलेश यादव का विमान बुधवार को बरेली एयरपोर्ट पर उतरेगा। वहां से वे हेलिकॉप्टर से रामपुर रवाना होंगे और जौहर विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर लैंड करेंगे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक इंतज़ाम कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, बरेली में अखिलेश यादव की एंट्री पर रोक को लेकर स्थानीय प्रशासन ने यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। रामपुर में अखिलेश यादव का यह दौरा खासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह आजम खान की रिहाई के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी।

ये भी पढ़ें:आजम खान से आज होगी अखिलेश यादव की मुलाकात, अटकलों पर लगेगा विराम

राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को सपा की अंदरूनी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आजम खान की प्रदेश में अपने समाज में अच्छी पकड़ है और मुस्लिमों का वोट पाने के लिए बसपा हमेशा बेचैन रहती है। आजम के बसपा में जाने की चर्चाओं को लेकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसीलिए अखिलेश व आजम की इस मुलाकात पर सियासी दलों की नजरें हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश भी उनसे मिलकर संदेश देंगे कि दोनों के रिश्तों में कोई खटास नहीं है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, अखिलेश यादव आजम खान से संगठनात्मक और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बरेली और रामपुर दोनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।

Up News UP News Today Azam Khan अन्य..
