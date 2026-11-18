रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ से उत्साहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का पूरी तरह सफाया हो जाएगा।

गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की 'PDA रथ यात्रा' के दौरान अखिलेश यादव का बुलडोजर से हुआ स्वागत।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बेहद अनोखे और भव्य अंदाज में 'बुलडोजर' से स्वागत किया गया। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपने सियासी अभियान को धार देते हुए अखिलेश यादव ने गोरखपुर एयरपोर्ट से चौरीचौरा तक 20 किलोमीटर लंबा 'पीडीए रथ यात्रा' रोड शो निकाला।

आमतौर पर 'बुलडोजर' को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान और उनकी सरकार की ओर से माफिया और अपराधियों की संपत्तियों पर की जाने वाली कार्रवाई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में, लगातार पांच बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद रहे सीएम योगी के गृह क्षेत्र में सपा प्रमुख का बुलडोजर से स्वागत होना राजनीतिक गलियारों में खासा चर्चा का विषय बन गया है। रोड शो के दौरान कुड़ाघाट चौराहे पर समर्थकों ने दो क्रेनों की मदद से विशालकाय माला पहनाकर अखिलेश का स्वागत किया।

'गोरखपुर की ये पुकार, अहंकार की होगी हार' रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ से उत्साहित अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का पूरी तरह सफाया हो जाएगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी बात रखते हुए सपा प्रमुख ने लिखा, "गोरखपुर में हमारे रोडशो में उमड़े जनसैलाब को देखकर जनता कह रही है कि ‘किसी का गढ़ गड़बड़ा गया है!’ इस बार गोरखपुर में जनता भाजपा को ‘नौ बटे निल’ कर देगी। पूरे गोरखपुर मंडल में एकजुट ‘पीडीए’ का समाज प्रभुत्ववादियों को धूल चटा देगा। गोरखपुर की ये पुकार, अहंकार की होगी हार।"

गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी नौ विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी।

अखिलेश को गोरखपुर लगा यूरोप जैसा रोड शो के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "गोरखपुर के लोगों में जो उत्साह और ऊर्जा दिखाई दे रही है, वह उल्लेखनीय है। अगर आज ही चुनाव हो जाएं तो भाजपा को यहां डबल जीरो मिल सकता है।"

सपा प्रमुख ने अपने दावे के समर्थन में वाराणसी क्षेत्र की शिक्षक और स्नातक वर्गों की विधान परिषद सीटों पर हुए चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का जिक्र किया।