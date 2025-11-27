अखिलेश यादव ने फरहान अख्तर के साथ देखी फिल्म 120 बहादुर, अहीर रेजीमेंट की मांग उठाई

संक्षेप: अखिलेश यादव ने फरहान अख्तर के साथ फिल्म ‘120 बहादुर देखी। राजधानी लखनऊ के पलासियो मॉल के थिएटर में उनके साथ सपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी साथ थे। इस दौरान सपा सुप्रीमो ने अहीर रेजीमेंट की मांग दोहराई।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को फिल्म निर्देशक और अभिनेता फरहान अख्तर के साथ उनकी फिल्म ’120 बहादुर’ देखी। यहां राजधानी के पलासियो मॉल के थिएटर में उनके साथ सपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी साथ थे। इस दौरान सपा सुप्रीमो ने अहीर रेजीमेंट की मांग दोहराई। कहा कि जितनी भी नई रेजीमेंट की मांग हैं, उनको पूरा करना चाहिए।

यह फिल्म 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में भारतीय सैनिकों के अदम्य में शौर्य और पराक्रम की वीरता पर आधारित है। युद्ध में भारतीय सेना के 120 अहीर सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में रेजांगला पोस्ट पर अपनी जान की परवाह किए बिना अदम्य साहस दिखाते हुए मातृभूमि की रक्षा की। अखिलेश यादव के साथ पार्टी के विधायकों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फिल्म देखकर वीर सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता की प्रशंसा की। फिल्म देखने के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह फिल्म ‘120 बहादुर‘ हमारे वीर जवानों की वीरता पर आधारित सच्ची घटना है। हमारी सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में सीमा की रक्षा करते हैं। यह फिल्म सच्ची लड़ाई पर है। फिल्म में दिखाया गया है कि हमारी बहादुर सेना ने किस तरह से शत्रु का सामना किया और बहादुरी से युद्ध लड़ा। मेजर शैतान सिंह को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र मिला।

उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी बहादुर सेना का सम्मान करते है। नई पीढ़ी को सेना की वीरता को देखना चाहिए। हम सभी लोगों को अहीर जवानों की वीरता पर गर्व है। सभी ने देखा कि किस तरह से जवानों ने चीनी सेना का मुकाबला किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। जवान विपरीत परिस्थितियों में भारत माता की रक्षा के लिए लड़े। समाजवादी पार्टी ने अहीर रेजीमेंट की मांग अपने चुनाव घोशणा पत्र में भी की थी। सपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारी मांग है कि जितने लोग जिन-जिन रेजीमेंट की मांग कर रहे हैं सबको बनाया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर हमारे नौजवान वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते है। भारत मां की रक्षा करना चाहते है इसलिए ज्यादा से ज्यादा फौज की भर्ती हो और ज्यादा से ज्यादा रेजीमेंटे बने। सपा सुप्रीमो ने इस अवसर पर फिल्म निर्देशक और अभिनेता फरहान अख्तर और उनकी पूरी टीम को बधाई दी।