अखिलेश यादव ने फरहान अख्तर के साथ देखी फिल्म 120 बहादुर, अहीर रेजीमेंट की मांग उठाई

संक्षेप:

अखिलेश यादव ने फरहान अख्तर के साथ फिल्म ‘120 बहादुर देखी। राजधानी लखनऊ के पलासियो मॉल के थिएटर में उनके साथ सपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी साथ थे। इस दौरान सपा सुप्रीमो ने अहीर रेजीमेंट की मांग दोहराई।

Thu, 27 Nov 2025 03:50 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को फिल्म निर्देशक और अभिनेता फरहान अख्तर के साथ उनकी फिल्म ’120 बहादुर’ देखी। यहां राजधानी के पलासियो मॉल के थिएटर में उनके साथ सपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी साथ थे। इस दौरान सपा सुप्रीमो ने अहीर रेजीमेंट की मांग दोहराई। कहा कि जितनी भी नई रेजीमेंट की मांग हैं, उनको पूरा करना चाहिए।

यह फिल्म 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में भारतीय सैनिकों के अदम्य में शौर्य और पराक्रम की वीरता पर आधारित है। युद्ध में भारतीय सेना के 120 अहीर सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में रेजांगला पोस्ट पर अपनी जान की परवाह किए बिना अदम्य साहस दिखाते हुए मातृभूमि की रक्षा की। अखिलेश यादव के साथ पार्टी के विधायकों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फिल्म देखकर वीर सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता की प्रशंसा की। फिल्म देखने के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह फिल्म ‘120 बहादुर‘ हमारे वीर जवानों की वीरता पर आधारित सच्ची घटना है। हमारी सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में सीमा की रक्षा करते हैं। यह फिल्म सच्ची लड़ाई पर है। फिल्म में दिखाया गया है कि हमारी बहादुर सेना ने किस तरह से शत्रु का सामना किया और बहादुरी से युद्ध लड़ा। मेजर शैतान सिंह को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र मिला।

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस अवसर पर फिल्म निर्देशक और अभिनेता फरहान अख्तर और उनकी पूरी टीम को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी बहादुर सेना का सम्मान करते है। नई पीढ़ी को सेना की वीरता को देखना चाहिए। हम सभी लोगों को अहीर जवानों की वीरता पर गर्व है। सभी ने देखा कि किस तरह से जवानों ने चीनी सेना का मुकाबला किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। जवान विपरीत परिस्थितियों में भारत माता की रक्षा के लिए लड़े। समाजवादी पार्टी ने अहीर रेजीमेंट की मांग अपने चुनाव घोशणा पत्र में भी की थी। सपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारी मांग है कि जितने लोग जिन-जिन रेजीमेंट की मांग कर रहे हैं सबको बनाया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर हमारे नौजवान वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते है। भारत मां की रक्षा करना चाहते है इसलिए ज्यादा से ज्यादा फौज की भर्ती हो और ज्यादा से ज्यादा रेजीमेंटे बने। सपा सुप्रीमो ने इस अवसर पर फिल्म निर्देशक और अभिनेता फरहान अख्तर और उनकी पूरी टीम को बधाई दी।

भाजपा की विदेश नीति पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने कहा कि मैं काफी लम्बे समय के बाद थियेटर में मूवी देखने आया हूं। युवाओं को देशभक्ति ऐसी फिल्में देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार चीन के साथ व्यापार को बढ़ा रही है। भारत का पूरा बाजार चीन के सामानों से भरा पड़ा है। चीन हमारे बाजार पर कब्जा कर रहा है। सीमा पर घुसपैठ कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की विदेश नीति फेल है। इस सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। सीमाएं सिकुड़ रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
