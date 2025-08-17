Akhilesh Yadav warned election workers about irregularities in voter list भाजपा किसी की सगी नहीं...वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर अखिलेश यादव ने चुनावकर्मियों को चेताया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Akhilesh Yadav warned election workers about irregularities in voter list

भाजपा किसी की सगी नहीं...वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर अखिलेश यादव ने चुनावकर्मियों को चेताया

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर राजनीति गरमा गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाला चाहे के खिलाफ एफआईआर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा किसी की सगी नहीं हैं।

Pawan Kumar Sharma निज संवाददाता, सिद्धार्थनगरSun, 17 Aug 2025 07:16 PM
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर राजनीति गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाला चाहे बड़ा अधिकारी हो या बूथ स्तर का चुनावकर्मी, पकड़े जाने पर उसके खिलाफ एफआईआर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रविवार को फेसबुक पेज पर किए गए पोस्ट में सपा मुखिया ने सिद्धार्थनगर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जारी पत्र में भी वोटर लिस्ट संबंधी गड़बड़ी के मामले की शिकायतों का उल्लेख करते हुए पत्र को टैग किया है। इसमें यह बताया गया है कि शिकायत पर संज्ञान लिया गया है और संबंधित प्रकरण की जांच की जा रही है।

अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा है कि चुनाव में धांधली करने वालों को किसी भी हाल में बचाया नहीं जा सकता। ऐसे लोग देश, समाज और अपने विभाग के साथ धोखा करते हैं और सजा पाकर अपमानजनक जीवन जीने पर मजबूर होते हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि भाजपा के लोग अपने ही दल के पदाधिकारियों को नहीं छोड़ते, ऐसे में दूसरों का बचाव होना तो नामुमकिन है। भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा है कि वह किसी की सगी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी चुनावी गड़बड़ी या षड्यंत्र में शामिल होगा, उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव के बयान और आधिकारिक पत्र सामने आने के बाद जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। फेसबुक पेज पर किए गए पोस्ट की पुष्टि पीड़ित पक्ष और सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव ने की है।

निर्वाचन अधिकारी ने माना था दोषी, रोजगार सेवक हटाए जाने के निर्देश

सिद्धार्थनगर जिले में मतदाता सूची में गड़बड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के आदेश के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थनगर ने जांच कराई, जिसमें रोजगार सेवक कृष्णावती देवी को दोषी पाया गया है। इसके बाद उन्हें पद से हटाने की संस्तुति की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक जून 2025 को जारी पत्र में उल्लेख है कि सपा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर संबंधित मतदाता सूची की जांच कराई गई।

जांच में सामने आया कि कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत महदेवा बुजुर्ग की बीएलओ कृष्णावती देवी ने निर्वाचन प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर मतदाता सूची में से राकेश कुमार, उनके पिता शेषनाथ और उनकी पत्नी रूबा का नाम काट दिया। इसके लिए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए और उन्हें दोषी मानते हुए पद से हटाने का निर्णय लिया जाए। मामला सामने आने पर सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने आरोप लगाया कि यह भाजपा की चुनावी धांधली का नतीजा है।

