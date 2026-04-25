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अखिलेश चाहते हैं 11 साल इंतजार करें महिलाएं, राज्यमंत्री असीम अरुण का सपा प्रमुख पर हमला

Apr 25, 2026 07:03 pm ISTDinesh Rathour कन्नौज
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यूपी सरकार के राज्यमंत्री असीम अरुण ने विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर जारी बयान में असीम अरुण ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 में पास हुआ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि यह 2034 में लागू हो पाएगा।

अखिलेश चाहते हैं 11 साल इंतजार करें महिलाएं, राज्यमंत्री असीम अरुण का सपा प्रमुख पर हमला

Kannauj News: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देशभर में चल रहा सियासी घमासान अब जिले में भी तेज होता जा रहा है। सड़क से सोशल मीडिया तक जारी इस टकराव के बीच कन्नौज पहुंचे यूपी सरकार के राज्यमंत्री असीम अरुण ने विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर जारी बयान में असीम अरुण ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 में पास हुआ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि यह 2034 में लागू हो पाएगा। क्या महिलाओं को 11 साल इंतजार करना पड़ेगा। मंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि महिलाओं को 11 साल इंतजार करना पड़े। जिन दलों का इतिहास संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का रहा है, वे आज सवाल उठा रहे हैं।

राज्यमंत्री असीम अरुण ने 1998 और 2010 की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वही लोग अब महिलाओं के हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं, जो विरोध करते थे। मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया। असीम अरुण ने कहा कि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है और ऐसी मांगें केवल बिल को लटकाने का बहाना हैं।

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अखिलेश को महिलाओं की चिंता होती तो कानून का समर्थन करते

उन्होंने तीन तलाक कानून का जिक्र करते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि अगर सच में मुस्लिम महिलाओं की चिंता होती तो उस कानून का समर्थन किया जाता। आपका जो यह खेल है वह सबको दिख रहा है। देश की महिलाएं इसके लिए आपको सजा देंगी। बता दें कि जिले में पहले से जारी पुतला दहन, हवन और विरोध-प्रदर्शनों के बीच यह बयानबाजी सियासी तापमान और बढ़ा रही है। साफ है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सिर्फ नीति का नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक वर्चस्व का बड़ा मुद्दा बन चुका है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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