बरेली को भी संभल बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव, सपा प्रमुख पर मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा आरोप

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बरेली को भी संभल बनाना चाहते हैं। सपा नेताओं के दिलों में न तो प्यार है और न ही सेवा का भाव है।

Dinesh Rathour बरेली, वरिष्ठ संवाददाताSat, 4 Oct 2025 09:21 PM
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बरेली को भी संभल बनाना चाहते हैं। सपा नेताओं के दिलों में न तो प्यार है और न ही सेवा का भाव है। वे जानते हैं कि बरेली में शांति बहाल हो गई है और अब वे लोग शांति को अशांति में बदलने आ रहे हैं।

शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि इस समय बरेली में अमन और शांति का माहौल है। जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई और नमाज अदा करने के बाद लोग सीधे अपने-अपने घरों को लौट गए। बरेली की घटना यह स्थानीय मुद्दा है। स्थानीय लोग इसे सुलझा लेंगे। मौलाना ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए कहा कि हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। पुलिस और प्रशासन को भी बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि क्षेत्र की शांति खतरे में न पड़े।

उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर सपा के लोग शहर में आकर शांति भंग करने की कोशिश करेंगे और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो आल इंडिया मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की रक्षा के लिए बाहरी लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए प्रशासन से भी आग्रह किया कि वह बाहर के लोगों पर नजर रखे ताकि किसी भी प्रकार का दखल शहर की शांति भंग न कर सके।

