अखिलेश मेदांता पहुंचे, बीजेपी MLA अनुपमा का हाल जाना, सपा चीफ का पुतला दहन करते झुलसी थीं
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचकर बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल लिया। शनिवार को दोपहर सपा प्रमुख अखिलेश और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकते समय भड़की लौ की चपेट में आने से अनुपमा जायसवाल का चेहरा झुलस गया था।
UP News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचकर बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल लिया। दरअसल, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट के बाहर शनिवार को दोपहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकते समय भड़की लौ की चपेट में आने से सदर विधायक अनुपमा जायसवाल का चेहरा झुलस गया था। हादसा होते ही अफरा-तफरी मच गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने वाहन से उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।
भाजपा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। इसमें प्रभारी मंत्री सूर्यप्रताप शाही, सांसद डॉ. आनंद गोंड, विधायक अनुपमा जायसवाल, सुभाष त्रिपाठी समेत अन्य जनप्रतिनिधि व भाजपा महिला मोर्चा के लोग पहुंचे थे। दोपहर करीब दो बजे सभी कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध जताने पहुंचे थे। इसी दौरान पुतला फूंकने के दौरान भड़की लौ की चपेट में सदर विधायक आ गईं। डीएम अक्षय त्रिपाठी व एसपी भी पहुंचे। सर्जन, त्वचा रोग विशेषज्ञ को बुलाया गया। उन्हें प्राइवेट वार्ड में भेजा गया। डॉक्टर ने बताया कि चार फीसद चेहरा प्रभावित है,स्थिति में सुधार है।
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