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अखिलेश मेदांता पहुंचे, बीजेपी MLA अनुपमा का हाल जाना, सपा चीफ का पुतला दहन करते झुलसी थीं

Apr 28, 2026 04:05 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचकर बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल लिया। शनिवार को दोपहर सपा प्रमुख अखिलेश और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकते समय भड़की लौ की चपेट में आने से अनुपमा जायसवाल का चेहरा झुलस गया था।

अखिलेश मेदांता पहुंचे, बीजेपी MLA अनुपमा का हाल जाना, सपा चीफ का पुतला दहन करते झुलसी थीं

UP News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचकर बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल लिया। दरअसल, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट के बाहर शनिवार को दोपहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकते समय भड़की लौ की चपेट में आने से सदर विधायक अनुपमा जायसवाल का चेहरा झुलस गया था। हादसा होते ही अफरा-तफरी मच गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने वाहन से उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।

भाजपा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। इसमें प्रभारी मंत्री सूर्यप्रताप शाही, सांसद डॉ. आनंद गोंड, विधायक अनुपमा जायसवाल, सुभाष त्रिपाठी समेत अन्य जनप्रतिनिधि व भाजपा महिला मोर्चा के लोग पहुंचे थे। दोपहर करीब दो बजे सभी कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध जताने पहुंचे थे। इसी दौरान पुतला फूंकने के दौरान भड़की लौ की चपेट में सदर विधायक आ गईं। डीएम अक्षय त्रिपाठी व एसपी भी पहुंचे। सर्जन, त्वचा रोग विशेषज्ञ को बुलाया गया। उन्हें प्राइवेट वार्ड में भेजा गया। डॉक्टर ने बताया कि चार फीसद चेहरा प्रभावित है,स्थिति में सुधार है।

Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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