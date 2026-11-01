आजम पर ED की कार्रवाई से भड़के अखिलेश, बोले- वक्त बदलने पर बदल जाता है तख्त

अखिलेश यादव ने आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। आरोप लगाया कि उन्हें को लगातार मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की साजिश की जा रही है। सत्ता में बैठे लोगों को याद रखना चाहिए कि जब वक्त बदलता है तो तख्त भी बदल जाता है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वरिष्ठ सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खां को लगातार मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की साजिश की जा रही है।

अखिलेश ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को याद रखना चाहिए कि जब वक्त बदलता है तो तख्त भी बदल जाता है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'आदरणीय आजम खान के साथ मुकदमों की जो साजिश की जा रही है, उसे केवल देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। किसी उम्रदराज व्यक्ति को इस तरह के बेमानी मुकदमों में फंसाकर बार-बार जेल भेजना बेहद कायराना हरकत है।'

उन्होंने सत्तारूढ़ व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की सत्ता जिस गलत रवायत को बढ़ावा दे रही है, समय और परिस्थितियां बदलने पर उसे खुद भी उसका सामना करना पड़ सकता है। उस समय बचकर निकलना आसान नहीं होगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब नाइंसाफी हद पार कर जाती है तो वह जुल्म करने वालों के लिए ही कहर बन जाती है। उन्होंने आजम खान के साथ हो रही कार्रवाई को निंदनीय बताया।

जेल से निकलते ही ईडी ने किया गिरफ्तार गौरतलब है कि सपा नेता आजम खान बेटे अब्दुल्ला के साथ 11 महीने बाद रामपुर जेल से बाहर आए, लेकिन जेल के गेट से ही ईडी ने आजम को गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन और ठेकों से जुड़े पैसों का दुरुपयोग किया है। एजेंसी 416.14 करोड़ रुपए के खर्च में अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।

26 मुकदमों को बनाया आधार ईडी ने रामपुर के थाना अजीम नगर में दर्ज 26 मुकदमों को आधार बनाकर अपनी जांच शुरू की थी। ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर रामपुर के थाना अजीम नगर में आजम खां, जौहर ट्रस्ट और अन्य लोगों के विरुद्ध 13 अक्तूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ था। ईडी ने इसके साथ ही अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और वर्तमान में आजम खां व अन्य के विरुद्ध दर्ज 40 और मुकदमों की जांच शुरू की है।