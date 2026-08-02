सपा MLA ओम प्रकाश सिंह के राजभर से मिलने पर अखिलेश नाराज, कहा- वो दोनों जानें

आजकल शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना न साधते हों। इस बीच दिल्ली में राजभर और सपा के कद्दावर नेता ओमप्रकाश सिंह की मुलाकात से यूपी के सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। रविवार को अखिलेश यादव से भी इस बारे में सवाल किया गया।

उत्तर प्रदेश में ज्यों-ज्यों विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं त्यों-त्यों राजनीतिक दलों की सक्रियता और एक-दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ओमप्रकाश सिंह की दिल्ली में हुई एक मुलाकात चर्चा में है। ऐसे समय में जब सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, इस मुलाकात को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गईं। इस बीच रविवार को लखनऊ में हुई सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों ने जब उनसे इस मुलाकात के मायने पूछे तो उन्होंने यह कहते हुए जवाब टाल दिया कि ‘ये वे दोनों जानें।’

माना जा रहा है कि ओमप्रकाश राजभर और ओमप्रकाश सिंह की इस मुलाकात को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुश नहीं हैं। उन्होंने इस बारे में दिए गए जवाब से अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी। सात बार विधायक और एक बार सांसद चुने जा चुके ओमप्रकाश सिंह को समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर जिले की जमानिया सीट से चुने गए ओमप्रकाश सिंह 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री रहे और 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव सरकार में पर्यटन मंत्री रहे। ओमप्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार मुखर रहते हैं और जोरशोर से मुद्दों को उठाते हैं।

एक ही जिले से विधायक हैं राजभर और ओमप्रकाश सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और सपा नेता ओमप्रकाश सिंह एक ही जिले गाजीपुर की अलग-अलग विधानसभा सीटों (जहूराबाद और जमानिया) से विधायक हैं। जानकारों के मुताबिक एक ही जिले का होने के नाते दोनों के एक-दूसरे से संबंध तो पुराने हैं लेकिन प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात में दोनों की मुलाकात चौंकाने वाली है। सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर, सपा मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार हमले बोल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली से दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आईं तो यूपी के सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं और सियासी अटकलें तेज हो गईं। ओमप्रकाश राजभर और ओमप्रकाश सिंह की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। हालांकि इस मुलाकात के उद्देश्य पर सस्पेंस अब तक बरकरार है।