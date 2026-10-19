सैनी, मलिक, कश्यप..., बड़े क्षत्रपों के सहारे चुनावी रण में आगे बढ़ेगी अखिलेश यादव की सपा

यूपी विधानसभा चुनाव में पिछली गलतियों से सीख लेते हुए सपा प्रमुख अखिलेस यादव इस बार कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पश्चिम से पूरब तक क्षत्रपों को आगे कर लड़ाई को मजबूत किया जा रहा है।

शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले समाजवादी पार्टी ने सियासी चौसर पर गोटें बिछानी शुरू कर दी हैं। क्षेत्र और उनके क्षत्रपों को साध कर जातीय समीकरण ठीक किया जा रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा में हार के फार्मूलों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे सरकार बनाने के लिए गिनती पूरी हो सके। इसलिए नेतृत्व ने हर क्षेत्र के बड़े क्षत्रपों के सहारे चुनावी रण में आगे बढ़ने का काम शुरू किया है।

सपा ने वर्ष 2022 में जो गल्तियां की थीं उसे ठीक करने में जुटी हुई है। जमीनी स्तर पर मजबूत नेताओं को साथ लाया जा रहा है। एक-एक सीट का हिसाब निकाला जा रहा है कि कहां कितने वोटों से हारे, हार के कारण क्या रहे। कौन सी जातियां उससे छिटकी रहीं। इन्हीं जातियों को साथ लाने के लिए उनके बड़े नेताओं को साथ लाया जा रहा है और लाएंगे। अखिलेश यादव स्वयं कह चुके हैं कि अभी तो ये आगाज है...कुछ विधायक आना चाहते हैं, लेकिन तोलमोल में लगे हैं।

भाजपा के पूर्व सांसद राजपाल सैनी को साथ मिलाया भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य राजपाल सैनी ने हाल ही में सपा का दामन थामा है। सैनी 1994 में सपा में थे और मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष रहे। सैनी समाज का सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और नगीना में प्रभाव है। कुछ सीटों पर इनकी हिस्सेदारी सात से 10 प्रतिशत तक बताई जा रही है। हरबीर मलिक भी पश्चिमी यूपी के बड़े नेता हैं और उनका प्रभाव शामली, थानाभवन, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में माना जाता है। नंदकिशोर पुंडीर और शाने अली जैसे बसपा नेताओं के आने से जाटव वोट साधने का काम किया जा रहा है।

बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप भी सपा के साथ आए भाजपा के दो बार के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप भी सपा में शामिल हो चुके हैं। उन्हें रुहेलखंड क्षेत्र के प्रमुख गैर-यादव ओबीसी नेताओं में गिना गया है। कश्यप, निषाद, मल्लाह और बिंद समुदायों के बीच उनकी राजनीतिक पहुंच है। सपा इनके सहारे रुहेलखंड में राजनीतिक जमीन को और मजबूत करेगी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा रालोद, सुभासपा और अपना दल कमेरावादी गठबंधन पर चुनाव लड़ी थी। यह गठबंधन 125 सीटें मिली थीं। इसमें सपा 111 सीटें जीती थी। पुराने गठबंधन के साथियों में सुभासपा और रालोद उससे अलग हो चुका है।