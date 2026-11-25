समाजवादी पार्टी कल यानी 26 नवंबर को 2027 के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इसमें महिलाओं को 40,000 सालाना पेंशन, दो लाख रोजगार के लिए, छात्रों को मुफ्त मेट्रो, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसे ऐलान हो सकते हैं। राज्य, जिला स्तर तथा लखनऊ केंद्रित योजनाओं का इसमें समावेश होगा।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के पाले में ज्यादा से ज्यादा वोटरों को लाने के इरादे से अखिलेश यादव कल वादों का पिटारा खोल सकते हैं। सपा संविधान दिवस के मौके पर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। वहीं गुरुवार का दिन राजधानी लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। संविधान दिवस पर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रमाबाई मैदान में बहुजन सम्मेलन के जरिए बड़े वायदे कर सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी गुरुवार को लखनऊ में रहेंगे। भाजपा भी अपने कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को पार्टी के घोषणापत्र में बड़े वायदे कर सकते हैं। इसमें महिलाओं को 40,000 सालाना पेंशन, दो लाख रोजगार के लिए, छात्रों को मुफ्त मेट्रो, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसे ऐलान हो सकते हैं। इसमें राज्य, जिला स्तर तथा लखनऊ केंद्रित योजनाओं का समावेश होगा। इसे जन-मन-घोषणा पत्र और सत्ताइस का संकल्प: पीडीए का प्रणपत्र नाम दिया गया है। यह मूल रूप से पिछड़ों, दलितों तथा अल्पसंख्यक वर्गों के साथ आम जनता के मुद्दों पर केंद्रित होगा। राज्य स्तर की घोषणाओं में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य विजन और बड़े चुनावे वादे होंगे। जिला स्तरीय घोषणापत्र में सभी 75 जिलों की स्थानीय समस्याओं, विकास तथा जरूरतों पर केंद्रित अलग-अलग वायदे होंगे। लखनऊ के लिए विशेष घोषणा पत्र तैयार किया गया हैं। इसमें शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और स्थानीय मुद्दों का समावेश होगा। लखनऊ के ट्रैफिक जाम से मुक्ति तथा नए फ्लाईओवर, बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुख्य मुद्दा है।

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव महिलाओं के लिए 40,000 रुपये सालाना पेंशन, स्वरोजगार के लिए दो लाख की आर्थिक सहायता का वायदा करेंगे। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, गरीबों के लिए बिना कार्ड मुफ्त इलाज और लखनऊ में छात्राओं और छात्रों के लिए मुफ्त मेट्रो यात्रा जैसे वायदे शामिल हो सकते हैं। सरकार बनने पर यशभारती और सम्मान राशि बढ़ाकर एक लाख, पेपर लीक पर सख्त कानून, युवाओं के लिए रोजगार जैसे वायदे शामिल होंगे।

सपा के 5 प्रत्याशी घोषित करने पर भड़की कांग्रेस वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के बीच सपा और कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर शुरू हुई खींचतान अब सियासी तकरार में बदलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से पांच प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस सांसद और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने मोर्चा खोल दिया है। उनके बयानों ने खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मसूद ने सपा को 2012 और 2017 के चुनावी रिकॉर्ड याद दिलाते हुए सवाल उठाया कि आखिर लड़ाई भाजपा से है या कांग्रेस से।