योगी के शहर में अखिलेश का आज मेगा शो, क्या है 'हाता' का सियासी संदेश, जहां जाएंगे सपा प्रमुख
सीएम योगी के शहर गोरखपुर में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव 20 किलोमीटर लंबा रोडशो करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही हाता के नाम से मशहूर हरिशंकर तिवारी के घर भी जाएंगे।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यानी बुधवार को सीएम योगी के शहर गोरखपुर से पूर्वांचल में चुनावी शंखनाद करेंगे। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने मेगा शो का प्लान बनाया है। चौरीचौरा में जनसभा के साथ ही करीब 20 किलोमीटर का रोडशो होगा। इसके लिए उनका पीडीए रथ पहले से तैयार है। खास यह है कि इस दौरान सपा प्रमुख तिवारी के हाता भी जाएंगे। यूपी के पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर को ही गोरखपुर में तिवारी के हाता के रूप में जाना जाता है। कई दशकों तक यूपी की राजनीति का यह प्रमुख केंद्र भी रहा है। कई सरकारों में हरिशंकर तिवारी मंत्री रहे और अवध से लेकर पूर्वांचल तक की राजनीति इसी हाता से नियंत्रित होती रही है।
पूर्वांचल की ब्राह्मण राजनीति और सत्ता के एक समानांतर केंद्र के रूप में तिवारी के हाता का नाम जाना जाता रहा है। अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर सीएम योगी पर निशाना साधने के लिए हाता नहीं भाता का जिक्र करते रहे हैं। अखिलेश यादव यह संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं कि सीएम योगी को हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार का राजनीतिक वजूद और प्रभाव पसंद नहीं है।
तिवारी के हाता जाने के सियासी मायने
2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही पुलिस ने हरिशंकर तिवारी के इसी हाता पर छापेमारी की थी। उनके बेटों पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और पूर्व सांसद कुशल तिवारी के खिलाफ जांच एजेंसियों और प्रशासन ने कार्रवाइयां की तो सपा और तिवारी परिवार ने इसे राजनीतिक बदले की भावना करार दिया था। बाद उनका पूरा परिवार सपा में शामिल हो गया था। अखिलेश का हाता जाना गोरखपुर और पूर्वांचल के ब्राह्मण समाज को यह संदेश देने की कोशिश है कि उनके साथ इस सरकार ने अपमान किया है और सपा उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
एयरपोर्ट से चौरीचौरा तक रोडशो फिर जनसभा
अखिलेश यादव समाजवादी पीडीए रथ पर सवार होकर रोड शो के बाद चौरीचौरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बुधवार सुबह 11:45 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे समाजवादी रथ पर सवार होकर चौरीचौरा के लिए निकलेंगे। एयरपोर्ट से चौरीचौरा तक करीब 20 किलोमीटर का सफर दो घंटे में पूरा करेंगे। समाजवादी रथ सदर, ग्रामीण और चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा। रास्ते में हर 200 मीटर की दूरी पर सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव का स्वागत करेंगे। रास्ते में वे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश चौरीचौरा से तिवारी हाता आएंगे। वहां पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व सांसद कुशल तिवारी के साथ ही अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे। तिवारी हाता में वह करीब आधा घंटा रहेंगे।
शहीद बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण
चौरीचौरा में अखिलेश देवकहिया गांव में अमर शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वे विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू सिंह हैं, जो विनय कुमार सिंह के छोटे भाई हैं।
सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश
अखिलेश यादव के आगमन को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। कार्यक्रम में जिले की अलग-अलग विधानसभाओं से कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव ने बताया कि समाजवादी रथ मंगलवार को महानगर में पहुंच गया है। कार्यक्रम की तैयारी बैठक में सपा के वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, चंद्रबली यादव, मुन्नीलाल यादव, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, रामनाथ यादव, मारकंडेय यादव, श्याम मिलन यादव, दयानंद विद्रोही, बबलू अंसारी, अविनाश तिवारी, लालमोहन यादव, शत्रुजीत तिवारी शामिल हुए। सपा के सहजनवा विधानसभा के वरिष्ठ नेता विश्वजीत त्रिपाठी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।