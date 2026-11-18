सीएम योगी के शहर गोरखपुर में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव 20 किलोमीटर लंबा रोडशो करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही हाता के नाम से मशहूर हरिशंकर तिवारी के घर भी जाएंगे।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यानी बुधवार को सीएम योगी के शहर गोरखपुर से पूर्वांचल में चुनावी शंखनाद करेंगे। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने मेगा शो का प्लान बनाया है। चौरीचौरा में जनसभा के साथ ही करीब 20 किलोमीटर का रोडशो होगा। इसके लिए उनका पीडीए रथ पहले से तैयार है। खास यह है कि इस दौरान सपा प्रमुख तिवारी के हाता भी जाएंगे। यूपी के पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर को ही गोरखपुर में तिवारी के हाता के रूप में जाना जाता है। कई दशकों तक यूपी की राजनीति का यह प्रमुख केंद्र भी रहा है। कई सरकारों में हरिशंकर तिवारी मंत्री रहे और अवध से लेकर पूर्वांचल तक की राजनीति इसी हाता से नियंत्रित होती रही है।

पूर्वांचल की ब्राह्मण राजनीति और सत्ता के एक समानांतर केंद्र के रूप में तिवारी के हाता का नाम जाना जाता रहा है। अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर सीएम योगी पर निशाना साधने के लिए हाता नहीं भाता का जिक्र करते रहे हैं। अखिलेश यादव यह संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं कि सीएम योगी को हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार का राजनीतिक वजूद और प्रभाव पसंद नहीं है।

तिवारी के हाता जाने के सियासी मायने 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही पुलिस ने हरिशंकर तिवारी के इसी हाता पर छापेमारी की थी। उनके बेटों पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और पूर्व सांसद कुशल तिवारी के खिलाफ जांच एजेंसियों और प्रशासन ने कार्रवाइयां की तो सपा और तिवारी परिवार ने इसे राजनीतिक बदले की भावना करार दिया था। बाद उनका पूरा परिवार सपा में शामिल हो गया था। अखिलेश का हाता जाना गोरखपुर और पूर्वांचल के ब्राह्मण समाज को यह संदेश देने की कोशिश है कि उनके साथ इस सरकार ने अपमान किया है और सपा उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

एयरपोर्ट से चौरीचौरा तक रोडशो फिर जनसभा अखिलेश यादव समाजवादी पीडीए रथ पर सवार होकर रोड शो के बाद चौरीचौरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बुधवार सुबह 11:45 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे समाजवादी रथ पर सवार होकर चौरीचौरा के लिए निकलेंगे। एयरपोर्ट से चौरीचौरा तक करीब 20 किलोमीटर का सफर दो घंटे में पूरा करेंगे। समाजवादी रथ सदर, ग्रामीण और चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा। रास्ते में हर 200 मीटर की दूरी पर सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव का स्वागत करेंगे। रास्ते में वे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश चौरीचौरा से तिवारी हाता आएंगे। वहां पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व सांसद कुशल तिवारी के साथ ही अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे। तिवारी हाता में वह करीब आधा घंटा रहेंगे।

शहीद बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण चौरीचौरा में अखिलेश देवकहिया गांव में अमर शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वे विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू सिंह हैं, जो विनय कुमार सिंह के छोटे भाई हैं।