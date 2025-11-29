Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव तनाव में, केशव प्रसाद मौर्य ने दी यह सलाह

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को वाराणसी पहुंचे। यहां पहुंचते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। बिहार चुनाव को लेकर कहा कि वहां मिली हार के बाद से अखिलेश यादव तनाव में हैं। अखिलेश को तनाम दूर करने की सलाह भी दी।

Sat, 29 Nov 2025 02:44 PMYogesh Yadav वाराणसी, कार्यालय संवाददाता
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को वाराणसी पहुंचे। यहां पहुंचते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। बिहार चुनाव को लेकर कहा कि वहां मिली हार के बाद से अखिलेश यादव तनाव में हैं। अखिलेश को तनाम दूर करने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें यहां आकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए। केशव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार से अखिलेश बौखला गए हैं। धीरे-धीरे उनकी राजनीति खत्म हो रही है।

डिप्टी सीएम शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल काशी में देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चुनावों में कई राज्यों में भाजपा जीती। बिहार में शानदार प्रदर्शन रहा। अब पश्चिम बंगाल में व्याप्त जंगलराज खत्म करना है।

एक सवाल पर बोले, यूपी की कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है। कांग्रेस सरकारों ने पिछले 60 साल में जो काम नहीं हुए, वह 13 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। बोले, कोडीनयुक्त कफ सिरप प्रकरण की गहराई से जांच हो रही है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। घुसपैठियों से जुड़े सवाल पर बोले कि इस मामले में विपक्षियों की आंखों पर तुष्टिकरण का चश्मा लगा है। लिहाजा, वे अनर्गल बयान दे रहे हैं। एसआईआर के सवाल पर उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण लोकतंत्र का महान कार्य है।

यूपी के दोनों डिप्टी सीएम एक साथ पहुंचे वाराणसी

यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक साथ राजकीय विमान से वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। टर्मिनल भवन में पहले से मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों की अगवानी की और अंगवस्त्र के साथ पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। एयरपोर्ट से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस के लिये रवाना हो गए। काल भैरव व बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन के लिए रवाना होंगे। इसके बाद चितईपुर स्थिति आदित्य नगर कॉलोनी में स्थिति कौशलेंद्र सिंह पटेल के आवास पर पहुंचकर भेट मुलाकात करने के बाद नंदगांव काशी रिजॉर्ट में राज्यसभा सांसद साधना सिंह के बेटे के शादी समारोह में सम्मिलित होंगे।

इसके बाद लखनऊ रवाना होंगे। वहीं, बृजेश पाठक एयरपोर्ट से गाजीपुर मोहम्मदाबाद स्थिति बसनीया पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के पुण्यतिथि कार्यक्रम मे सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गए। गाजीपुर से उपमुख्यमंत्री वापस एयरपोर्ट पहुंचेगे। इसके बाद बरेली के लिए प्रस्थान करेंगे।