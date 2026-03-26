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खुद निक्कर छोड़कर पैंट पहनने लगे हैं, संसद में ड्रेस कोड वाली बात पर अखिलेश यादव का तंज

Mar 26, 2026 08:44 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सपा प्रमुख ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कतारों के अलावा कुछ नहीं दिया है। उनका कोई भी फैसला हो, वह मुझे, आपको और हर किसी को एक लाइन में खड़ा कर देता है। 

खुद निक्कर छोड़कर पैंट पहनने लगे हैं, संसद में ड्रेस कोड वाली बात पर अखिलेश यादव का तंज

Akhilesh Yadav: ईरान-इजराइल युद्ध के चलते एलपीजी की कमी की खबरों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों ने नागरिकों को मुश्किल में डाल दिया है। प्रेस-कान्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की संसद में ड्रेस कोड वाली मांग के सवाल पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा, तो क्या पहनना है, निक्कर पहन के जाना है क्या? आ ने खुद निक्कर छोड़ दिया है और पैंट पहनने लगे हैं। हम भी तैयार हैं (ड्रेस कोड के लिए) अगर सब बीजेपी वाले वही निकर पहनें। दरअसल संसद में राहुल गांधी के टी-शर्ट पहनकर जाने को लेकर किरण रिजिजू ने मांग रख दी थी कि पार्लियामेंट में अब ड्रेस कोड होना चाहिए।

सपा प्रमुख ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कतारों के अलावा कुछ नहीं दिया है। उनका कोई भी फैसला हो, वह मुझे, आपको और हर किसी को एक लाइन में खड़ा कर देता है। लेकिन इस बार, जनता ने भी मन बना लिया है कि लाइन में खड़े होकर वे उन्हें हराने का काम करेंगे। और इसीलिए वे PDA से डरते हैं। एक कचौड़ी, एक समोसा, अब नहीं रहा गैस पर भरोसा 'एक कचौड़ी, एक समोसा, अब गैस सिलेंडर पर कोई भरोसा नहीं रहा'। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की सामाजिक मुद्दों की समझ की भी आलोचना करते हुए कहा, जो लोग AI का पूरा नाम भी नहीं जानते, वे पीडीए को कैसे समझेंगे? वे PDA के दर्द और तकलीफ को कैसे समझेंगे? वे उस अपमान को कैसे समझेंगे जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है? वे उनकी मुश्किलों को कैसे समझेंगे? जितनी ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी, PDA उतना ही बढ़ता जाएगा।

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पीडीए को सम्मान दिलाने का काम कर रही सपा

अखिलेश ने आगे कहा कि उनकी पार्टी पीडीए के बैनर तले लोगों को एकजुट करने का काम कर रही है, इसलिए, पीडीए के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, हम समाजवादी लोग पीडीए के लोगों को एकजुट करके आगे बढ़ रहे हैं। BJP की चुनावी रणनीतियों को निशाना बनाते हुए, उन्होंने संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, शायद, यह दुनिया की पहली राजनीतिक पार्टी है जो किसी की छवि को नकारात्मक रूप से खराब करने के लिए पैसे खर्च करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग छवि खराब करने के लिए अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं और लोग उनकी तारीफ करें, इसके लिए वे प्रोत्साहन बांट रहे हैं। एक बार प्रोत्साहन खत्म हो गए, तो गाना भी बंद हो जाएगा (अगर दाना खत्म तो गाना खत्म)। SP प्रमुख ने आगे कई कल्याणकारी उपायों की रूपरेखा बताई और महिलाओं के लिए आरक्षण तथा जाति-आधारित अधिकारों पर पार्टी के रुख को दोहराया।

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जहां समाजवादी पेंशन शुरू होगी वहां, लैपटाप दिए जाएंगे

सपा प्रमुख ने कहा, समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया है, वह आधी आबादी के लिए है। जहाँ भी समाजवादी पेंशन शुरू होगी, वहाँ लैपटॉप दिए जाएँगे, और साथ ही, गरीब परिवारों को सम्मान के तौर पर ₹40,000 देने की एक योजना भी शुरू की जाएगी। समाजवादी सरकार में 'सम्मान समृद्धि योजना' और 'स्त्री सम्मान योजना' शुरू करने का काम किया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने आगे कहा, हमारी पार्टी ने भी सुझाव दिए हैं। हमारी पार्टी का रुख वही है जो नेताजी ने सुझाया था, कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, लेकिन पिछड़े वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों को भी उनके अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए।

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सपा ने सौंप दिए केंद्र सरकार को सुझाव

दिवंगत मुलायम सिंह यादव का ज़िक्र करते हुए अखिलेश ने कहा, हमने केंद्र सरकार को वे सुझाव सौंप दिए हैं जो हम देना चाहते थे। अब यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वे किन सुझावों को स्वीकार करते हैं और किन्हें नहीं। उसी के आधार पर, समाजवादी पार्टी अपना फैसला लेगी और अपने लोगों की राय लेने के बाद आगे बढ़ेगी। पार्टी के व्यापक वैचारिक रुख को दोहराते हुए यादव ने कहा, हमारा मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। समाजवादियों का। हम किसी के अधिकार छीनना नहीं चाहते। न ही हम किसी के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी की यह सोच रही है कि सभी जातियों की गिनती होनी चाहिए और उन्हें उनकी आबादी के अनुसार अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमें इस बात की खुशी है कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को बधाई और सकारात्मक संदेश मिले हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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