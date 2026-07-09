चोर को कुछ न बोले, चोरी पकड़नेवालों को... राम मंदिर दान चोरी पर अनुपम खेर के बयान पर अखिलेश का तंज

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चोरी पर अनुपम खेर के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चोरों की बजाय सवाल उठाने वालों को नसीहत देना अजीब दलील है और पूछा कि चोरों से इतनी सहानुभूति का कारण क्या है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर अभिनेता अनुपम खेर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चोरी जैसे मामले में चोरों की बजाय सवाल उठाने वालों को नसीहत देना उचित नहीं है। दरअसल, अयोध्या दौरे के दौरान अनुपम खेर ने राम मंदिर में चोरी की घटना पर कहा था कि चोर हर जगह होते हैं और इससे मंदिर की गरिमा या पवित्रता कम नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस मंदिर को बनने में 500 वर्ष लगे, उसकी आस्था कुछ लोगों की हरकतों से प्रभावित नहीं हो सकती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि यदि किसी के घर में चोरी होती है तो दोष चोर का होता है, घर का नहीं। अनुपम खेर के इसी बयान पर अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “ये अजीब दलील है कि चोर को कोई कुछ न बोले, लेकिन चोरी पकड़ने वालों को नसीहत दे। चोरों से इतनी सहानुभूति का कोई तो कारण होगा या कोई राजनीतिक मजबूरी।”

अनुपम खेर ने किए राम मंदिर के दर्शन आपको बता दें फिल्म अभिनेता अनुपम खेर मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन-पूजन कर भगवान राम और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी नई फिल्म ‘श्री राम भूमि’ की शूटिंग शुरू की। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या में करीब 10 से 12 दिन तक चलेगी। अनुपम खेर ने कहा कि किसी भी नए काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करना शुभ माना जाता है। उन्होंने सभी लोगों के सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। फिलहाल अखिलेश के इस बयान के बाद मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दलों और सत्तापक्ष के समर्थकों के बीच इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है।