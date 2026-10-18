कहीं चढ़ावा चोरी के त्रिदानवों का पुतला... 'दशानन रावण' वाले पोस्टर पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा

लखनऊ में ‘सनातन विरोधी दशानन रावण’ पोस्टर पर सियासत तेज है। पोस्टर में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, एलन मस्क समेत कई चेहरे दिखाए गए हैं। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए राम मंदिर में कथित चोरी, चढ़ावा और रामचरितमानस विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए।

लखनऊ में ‘सनातन विरोधी दशानन रावण’ के नाम से लगाए गए पोस्टरों को लेकर सियासत गरमा गई है। इन पोस्टरों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व सांसद अतीक अहमद, अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क समेत कई लोगों के चेहरे रावण के दस सिरों की तरह दिखाए गए हैं। इन पोस्टरों को सनातन रक्षा संगठन की ओर से लगाए जाने की बात कही गई है। संगठन ने पोस्टर में शामिल लोगों पर भारत विरोधी गतिविधियों और देश को अस्थिर करने की कोशिशों से जुड़े आरोप लगाए हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्टर को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए भाजपा पर आरोप लगाए।

सपा अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट में लिखा भाजपाइयों का लक्ष्य ऊपरवाला झूठा पोस्टर लगाना नहीं था, बल्कि नीचे वाले प्रभु राम के पोस्टर को छिपाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जब भी कोई भगवान राम का चित्र देखता है तो उसे भाजपाइयों और उनके साथियों की ओर से अयोध्या के रामलला मंदिर में की गई चोरी चढ़ावा की याद आती है। इससे भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश और बढ़ जाता है। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि इसी ‘भाजपाई गिरोह’ ने लखनऊ में रामचरितमानस पर लाठी चलवाई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा को डर है कि इस बार रावण के साथ कोई आस्थावान श्रद्धालु ‘राम मंदिर चोरी’ से आहत होकर चढ़ावा, चंदा और दान की कथित चोरी से जुड़े लोगों के पुतले न जला दे। अखिलेश के इस बयान से राम मंदिर और पोस्टर विवाद के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

पोस्टर में इन लोगों के चेहरे लखनऊ में लगाए गए पोस्टरों में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अतीक अहमद, एलन मस्क, अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, जॉर्ज सोरोस, प्रशांत भूषण और मुख्तार अंसारी के चेहरे शामिल हैं। संगठन ने इन चेहरों को रावण के अलग-अलग सिरों के रूप में दिखाया है। सनातन रक्षा संगठन ने एलन मस्क के सोशल मीडिया पोस्ट, इल्हान उमर के कथित भारत विरोधी बयानों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उनके दौरे का हवाला दिया है। संगठन ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मोहम्मद यूनुस की भूमिका और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े कथित आपत्तिजनक बयानों का भी जिक्र किया है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस पर भारत को अस्थिर करने की कोशिशों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।