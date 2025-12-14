एसआईआर में हटे 4 करोड़ में 90 प्रतिशत भाजपा वोटर; अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज

संक्षेप: अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ द्वारा एसआईआर पर की गई टिप्पणी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए 4 करोड़ मतदाताओं में 85-90 प्रतिशत भाजपा के वोटर थे। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की गड़बड़ी और पीडीए प्रहरी की सक्रियता के नतीजे के रूप में पेश किया।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एसआईआर पर दिए गए टिप्पणी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए 4 करोड़ वोटरों में 85 से 90 प्रतिशत भाजपा के मतदाता थे। यानि पीडीए प्रहरी के कारण भाजपाइयों ने मनमाफिक जुगाड़ नहीं कर पाए।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ मतदाता SIR के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गये हैं, उनमें से 85-90% भाजपा के वोटर हैं। इस बात का पहला मतलब तो ये हुआ कि पीडीए प्रहरीके चौकन्ने रहने से SIR में भाजपाइयों का मनमाफ़िक़ जुगाड़ नहीं हो पाया। ⁠दूसरा मतलब ये हुआ कि वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के अभाव में हटाए गये 85-90% वोटर भाजपा के निकले मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। तीसरा मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी के अनुसार अगर 4 करोड़ मतदाता में, यदि कम भी मानें तो 85% मतलब 3 करोड़ 40 लाख (3,40,00,000) मतदाता कम हो गये जो भाजपा के मतदाता थे।'

अखिलेश यादव ने आगे लिखा, ‘गणितीय निष्कर्ष के रूप में ये निकला कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर भाजपा के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गये। पांचवां मतलब ये हुआ कि 3 करोड़ 40 लाख मतों को 403 सीटों से भाग दिया जाए तो प्रत्येक सीट पर भाजपा को लगभग 84 हजार वोटों का नुकसान हो गया है, जो दरअसल जायज वोटर नहीं थे। छठा मतलब, इस गणित से ये निकला कि भाजपा आगामी चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी और भाजपा की हार का ये गणित और पीडीए की जीत का अंकगणित, आकांक्षा और अपनी पीडीए सरकार बनाने के लिए पीडीए की एकजुटता देखकर भाजपा व उनके प्रत्यक्ष सहयोगी और साथ ही पिछले दरवाज़े से साथ निभानेवाले अन्य दलों से टिकट मांग नेवाले प्रत्याशी या उम्मीदवार ही नहीं होंगे।’