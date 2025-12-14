Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Akhilesh Yadav targeting Yogi Adityanath said that 90 percent of the 4 crore BJP voters have been removed from SIR

एसआईआर में हटे 4 करोड़ में 90 प्रतिशत भाजपा वोटर; अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज
Dec 14, 2025 09:43 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एसआईआर पर दिए गए टिप्पणी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए 4 करोड़ वोटरों में 85 से 90 प्रतिशत भाजपा के मतदाता थे। यानि पीडीए प्रहरी के कारण भाजपाइयों ने मनमाफिक जुगाड़ नहीं कर पाए।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ मतदाता SIR के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गये हैं, उनमें से 85-90% भाजपा के वोटर हैं। इस बात का पहला मतलब तो ये हुआ कि पीडीए प्रहरीके चौकन्ने रहने से SIR में भाजपाइयों का मनमाफ़िक़ जुगाड़ नहीं हो पाया। ⁠दूसरा मतलब ये हुआ कि वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के अभाव में हटाए गये 85-90% वोटर भाजपा के निकले मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। तीसरा मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी के अनुसार अगर 4 करोड़ मतदाता में, यदि कम भी मानें तो 85% मतलब 3 करोड़ 40 लाख (3,40,00,000) मतदाता कम हो गये जो भाजपा के मतदाता थे।'

यूपी में एसआईआर के बाद 4 करोड़ मतदाता घटे; सीएम योगी का बड़ा दावा

अखिलेश यादव ने आगे लिखा, ‘गणितीय निष्कर्ष के रूप में ये निकला कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर भाजपा के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गये। पांचवां मतलब ये हुआ कि 3 करोड़ 40 लाख मतों को 403 सीटों से भाग दिया जाए तो प्रत्येक सीट पर भाजपा को लगभग 84 हजार वोटों का नुकसान हो गया है, जो दरअसल जायज वोटर नहीं थे। छठा मतलब, इस गणित से ये निकला कि भाजपा आगामी चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी और भाजपा की हार का ये गणित और पीडीए की जीत का अंकगणित, आकांक्षा और अपनी पीडीए सरकार बनाने के लिए पीडीए की एकजुटता देखकर भाजपा व उनके प्रत्यक्ष सहयोगी और साथ ही पिछले दरवाज़े से साथ निभानेवाले अन्य दलों से टिकट मांग नेवाले प्रत्याशी या उम्मीदवार ही नहीं होंगे।’

अखिलेश ने कहा कि इससे एक बात और साफ़ हो गयी है कि चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारी दल के नुकसान को देखकर ही 2 हफ़्ते का समय बढ़ाया गया है, लेकिन पीडीए प्रहरी SIR में अब दोगुनी सजगता से काम करेंगे और किसी भी गड़बड़ी को नहीं होने देंगे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
