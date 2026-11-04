किसी बाहरी के इशारे पर यूपी की सत्ता को चुनौती, बागेश्वर धाम के बहाने अखिलेश का कहां निशाना?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हमले बागेश्वर धाम बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर तेज हो गए हैं। धीरेंद्र शास्त्री के बहाने उन्होंने यूपी सरकार पर भी निशाना साध दिया है।

उत्तर प्रदेश की सियासत में हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद को लेकर घमासान होता रहा है। अब बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पहले कृष्ण और फिर श्रीराम को लेकर ऐसी बातें कह दीं, जिससे सियासी घमासान भी तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार और तीखे ट्वीट कर नया राजनीतिक भूचाल ला दिया है। अखिलेश ने किसी का नाम लिए बिना बड़ा दांव खेलते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में किसी 'बाहरी' के इशारे पर प्रदेश की राजनीतिक और धार्मिक सत्ता को चुनौती देने की गहरी साजिश रची जा रही है। अखिलेश अक्सर यूपी की डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन आपस में ही टकराने का आरोप लगाते रहे हैं। उनके आज के आरोपों को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है।

यदुवंशियों-रघुवंशियों दोनों की भावनाएं आहत अखिलेश यादव ने बुधवार की सुबह धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि इन्होंने यदुवंशियों और रघुवंशियों दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि अब इन्हें न ब्रज में प्रवेश मिलेगा, न अवध में। न कोई सच्चा रघुवंशी इनका स्वागत करेगा, न सच्चा यदुवंशी। यूपी-एमपी बॉर्डर पर इनकी नाकाबंदी का बोर्ड लग जाना चाहिए, जिस पर लिखा हो ईशनिंदा' करने वालों का यूपी की धर्म-भूमि पर प्रवेश वर्जित है।

आपसी टकराहट में भगवान की क्यों एंट्री अखिलेश ने आगे चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि जिसने धर्म-मजहब को नहीं छोड़ा, वह कल को अन्य संप्रदायों पर छींटाकशी करने से बाज नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि लगता है यूपी में किसी बाहरी के इशारे पर किसी की राजनीतिक-धार्मिक सत्ता को चुनौती देने का काम हो रहा है। आपस की टकराहट में सियासी लोग भगवान को बीच में क्यों ला रहे हैं?"

अब सनातनी लिखेंगे धीरेंद्र शास्त्री की पर्ची इससे पहले किए गए ट्वीट में सपा प्रमुख ने धीरेंद्र शास्त्री के वीडियो के साथ लिखा कि सनातन विरोधी आखिर किसके इशारे पर सक्रिय है? उन्होंने कहा कि पहले भगवान श्रीकृष्ण को लेकर विवादित वीडियो सामने आया और अब भगवान राम के पिता (राजा दशरथ) के बारे में अभद्र बातें प्रसारित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके राजनीतिक आकाओं को भले यह सब मंजूर हो, लेकिन हमें अंश मात्र भी स्वीकार्य नहीं है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के अपराध में इनके सभी कार्यक्रम तुरंत रद्द किए जाएं। अब सच्चे सनातनी ही इनकी पर्ची लिखेंगे।

ईशनिंदा के लिए कोई माफी नहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मानवीय भूलों के लिए तो क्षमा संभव है, लेकिन ईश्वर और सनातन धर्म का अपमान करने वाली 'ईशनिंदा' के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। ऐसे लोगों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना ही समाज हित में है और पूरे देश में इनके सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए।