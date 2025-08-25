akhilesh yadav targeted bjp regarding pooja pal said i heard deputy cm and bansal are getting letter written पूजा पाल को लेकर अखिलेश का BJP पर हमला, कहा-सुना है डिप्टी CM और कोई बंसल लिखवा रहे लेटर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
akhilesh yadav targeted bjp regarding pooja pal said i heard deputy cm and bansal are getting letter written

पूजा पाल को लेकर अखिलेश का BJP पर हमला, कहा-सुना है डिप्टी CM और कोई बंसल लिखवा रहे लेटर

पूजा पाल लगातार सपा पर आरोप लगा रही हैं, वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि पूजा पाल से यह सब कोई और लिखवा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक डिप्टी सीएम और 'बंसल' नाम का व्यक्ति उनसे चिट्ठियां लिखवा रहा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा लगातार पीडीए समाज का उत्पीड़न कर रही है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 04:06 PM
पूजा पाल को लेकर अखिलेश का BJP पर हमला, कहा-सुना है डिप्टी CM और कोई बंसल लिखवा रहे लेटर

विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) से विधायक पूजा पाल के निष्कासन के मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। यह लड़ाई अब 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के मुद्दे पर आ गई है। एक ओर, पूजा पाल सपा पर लगातार सवाल उठा रही हैं और अखिलेश यादव पर जुबानी हमले कर रही हैं, वहीं सपा भी इस मुद्दे पर भाजपा को 'पीडीए विरोधी' करार देते हुए उसे घेरने में जुट गई है।

सोमवार को लखनऊ में प्रजापति समाज के एक सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और अब एकजुट होकर भाजपा का सफाया किया जाएगा। पूजा पाल के चिट्ठी लिखने पर अखिलेश ने कहा कि कोई और उनसे यह सब लिखवा रहा है, और उन्होंने सुना है कि कोई डिप्टी सीएम और 'बंसल' नाम का व्यक्ति यह चिट्ठियां लिखवा रहे हैं।

गायत्री प्रजापति के सवाल पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भाजपा को गायत्री प्रजापति के परिवार के वोट की जरूरत थी, तो उनसे सपा के खिलाफ वोट देने को कहा और बदले में सारे केस वापस लेने का वादा किया, लेकिन बाद में उन्हें धोखा मिला। अखिलेश ने कहा कि आजम खान, गायत्री प्रजापति और रमाकांत यादव जैसे नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार स्कूल बंद कर रही है और शराब की दुकानें बढ़ा रही है, क्योंकि वह चाहती है कि लोग पढ़ाई न करें बल्कि सिर्फ शराब पीते रहें। उन्होंने भाजपा पर कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे को बचाने का आरोप लगाया, जिनके खिलाफ कई मामले होने के बावजूद उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। व्यंग्यात्मक तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उस पर 'ट्रम्प का टैरिफ' लग गया है।

शुभांशु शुक्ला से करेंगे मुलाकात, भाजपा पर कसा ये तंज

एक सवाल पर अखिलेश ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वे एस्ट्रोनॉमी पर नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करते हैं। उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि वे उनसे मिलकर उनके अनुभव जानेंगे। उन्होंने व्यंग्य किया कि वे उनसे पूछेंगे कि क्या अंतरिक्ष से पुलवामा दिखता है, ताकि पता चले कि गाड़ियां कैसे पलटती हैं? प्रयागराज में हुए विकास कार्यों पर अखिलेश ने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ लूट मची। उन्होंने कहा कि कुंभ का सारा सामान अब हट चुका है, इसलिए अब उसकी जांच भी नहीं हो पाएगी।

