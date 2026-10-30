5 सीटों पर नहीं, 50 जिलों में हारी; MLC चुनाव के नतीजों पर अखिलेश का भाजपा पर हमला
एमएलसी चुनाव नतीजों पर सपा अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी पांच सीटों पर नहीं, 50 जिलों में हारी है। भाजपा ने छह सीटें छल से जीती हैं। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगा और शिक्षक-स्नातक भाजपा के खिलाफ हैं।
यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 5 सीटों पर नहीं बल्कि 50 जिलों में हारी है। आम जनता में यह बात चली गई है कि भाजपा के लोग बेईमान है। सपा के लोग जनता के बल से जीते हैं और ये लोग 6 सीटे छल से जीते हैं। अगर इन्होंने छल नहीं किया होता तो शायद ये इतनी सीट भी नहीं जीतते। आपको बता दें एमएलसी चुनाव में बीजेपी में 6 और सपा 5 सीटें जीती है। जबकि गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी नजदीकी मुकाबले में 307 वोटों से जीती। दूसर नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव रहे, सपा के संजयन त्रिपाठी तीसरे नंबर पर रहे।
सपा अध्यक्ष ने कहा दावा किया कि विधानसभा चुनाव में सपा और गठबंधन की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस राजनीतिक पार्टी का ग्राफ ऊपर जाता है, वह नीचे नहीं आता। दूसरे सदन में सपा की संख्या इतनी होगी, जिसकी भाजपा कल्पना भी नहीं कर सकती। विधान परिषद चुनाव में महिला शिक्षकों ने शत-प्रतिशत भाजपा के खिलाफ वोट किया है। यह जनादेश बताता है कि शिक्षक और स्नातक भाजपा के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में धांधली कराई और छल से छह सीटें जीतीं। पांच सीटों पर हार के बावजूद भाजपा को 50 जिलों में राजनीतिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि रातभर मतदाताओं को जगाए रखने से जनता में भाजपा की बेईमानी का संदेश गया है।
भाजपा का गणित गड़बड़ा गया- अखिलेश
सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में भगदड़ मचेगी और पार्टी का टिकट लेने वालों की खिड़की खाली दिखाई देगी। उन्होंने दावा किया कि व्यापारी, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ समाज सपा के साथ है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा का गणित गड़बड़ा गया है और डबल इंजन की सरकार को वाराणसी में जनता ने जीरो दिया है। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद करने, 20 से अधिक पेपर लीक होने और सरकारी नौकरियों में 11 हजार से अधिक आरक्षित पदों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने 151 बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़े जाने और 27 हजार शराब के ठेके खुलवाने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सपा इस जीत के बाद पीडीए को और मजबूत करेगी तथा सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करेगी। अखिलेश ने विधान परिषद चुनाव में मतदाताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया।