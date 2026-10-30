5 सीटों पर नहीं, 50 जिलों में हारी; MLC चुनाव के नतीजों पर अखिलेश का भाजपा पर हमला

एमएलसी चुनाव नतीजों पर सपा अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी पांच सीटों पर नहीं, 50 जिलों में हारी है। भाजपा ने छह सीटें छल से जीती हैं। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगा और शिक्षक-स्नातक भाजपा के खिलाफ हैं।

यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 5 सीटों पर नहीं बल्कि 50 जिलों में हारी है। आम जनता में यह बात चली गई है कि भाजपा के लोग बेईमान है। सपा के लोग जनता के बल से जीते हैं और ये लोग 6 सीटे छल से जीते हैं। अगर इन्होंने छल नहीं किया होता तो शायद ये इतनी सीट भी नहीं जीतते। आपको बता दें एमएलसी चुनाव में बीजेपी में 6 और सपा 5 सीटें जीती है। जबकि गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी नजदीकी मुकाबले में 307 वोटों से जीती। दूसर नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव रहे, सपा के संजयन त्रिपाठी तीसरे नंबर पर रहे।

सपा अध्यक्ष ने कहा दावा किया कि विधानसभा चुनाव में सपा और गठबंधन की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस राजनीतिक पार्टी का ग्राफ ऊपर जाता है, वह नीचे नहीं आता। दूसरे सदन में सपा की संख्या इतनी होगी, जिसकी भाजपा कल्पना भी नहीं कर सकती। विधान परिषद चुनाव में महिला शिक्षकों ने शत-प्रतिशत भाजपा के खिलाफ वोट किया है। यह जनादेश बताता है कि शिक्षक और स्नातक भाजपा के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में धांधली कराई और छल से छह सीटें जीतीं। पांच सीटों पर हार के बावजूद भाजपा को 50 जिलों में राजनीतिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि रातभर मतदाताओं को जगाए रखने से जनता में भाजपा की बेईमानी का संदेश गया है।