रुखसती साल में सैर-ए-तजुर्बे; पानी की फटी टंकी दिखाकर अखिलेश का CM योगी के सिंगापुर दौरे पर तंज

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के सिंगापुर दौरे पर तंज कसते हुए टूटी पानी की टंकी और एंबेलम मेरलीयन की तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि इनके राज में तो सिर्फ पानी फटी टंकियों से ही निकलता है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरे पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो तस्वीरें साझा कर मुख्यमंत्री पर तंज कसा। एक फोटो में टूटी हुई पानी की टंकी से तेज धार में पानी बहता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर सिंगापुर के प्रसिद्ध प्रतीक मेरलीयन (Merlion) की है, जो वहां की पहचान और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। इन तस्वीरों को साझा करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि मुख्यमंत्री जब ‘माधुर्य-प्रवास’ पर सिंगापुर जा रहे हैं तो वहां यह भी देख लें कि जलधारा कितनी सुंदर और व्यवस्थित हो सकती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके शासन में तो पानी की धारा सिर्फ फटी टंकियों या पाइपों से ही निकलती नजर आती है।

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जब सिंगापुर की व्यवस्थाएं देखेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विकास के कार्य उल्टे तरीके से कर रही है और चुनाव से पहले के इस दौर में विदेश दौरा करना राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है।

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय सिंगापुर दौरे पर हैं। इस दौरान वे वहां के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। 25 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरे को राज्य में निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार सृजन की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद जापान के दौरे पर रवाना होंगे। सिंगापुर दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने वहां की अग्रणी निवेश कंपनी टेमासेक के चेयरमैन टियो ची हीयान (Teo Chee Hean) और उनकी टीम के साथ बैठक की।

इस बैठक में टेमासेक के वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो और उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कंपनी को प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, वेयरहाउसिंग, फिनटेक आधारित शहरी विकास और अन्य उभरते क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया।