ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर अखिलेश का तंज, बोले- सियासत में सैलानी तो आते ही हैं

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज किया है। अखिलेश ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा पर तंज करते हुए कहा कि सियासत में सैलानी तो आते ही है। मैं चाहता हूं कि उन्हें परमानेंट यहां रहना चाहिए।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर तंज किया है। अखिलेश यादव ने ओवैसी और चंद्रशेखर के सामाजिक परिवर्तन मोर्चा पर तंज करते हुए कहा कि सियासत में सैलानी तो आते ही है। मैं चाहता हूं कि उन्हें परमानेंट यहां रहना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि इण्डिया गठबंधन यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है।

अखिलेश यादव ने ये बातें शुक्रवार को लखनऊ में प्रेसवार्ता के दौरान कहीं। अखिलेश ने प्रेसवार्ता के दौरान के भाजपा सरकार को भी निशाने पर लिया। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख 10 जनवरी तक आ जाएगी। कहा कि भाजपा अगर डर नहीं रही होगी तो डेट आ जाएगी। चंद्रशेखर और ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छा किया कि उन्होंने गठबंधन बना लिया। इस बार जनता इतनी जागरूक है कि वोट जरूर बनवाएगी और वोट डालने जरूर जाएगी। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि किसी भी निगेटिविटी में न फंसे। पीडीए की हवा चल रही है और भाजपा की हवा खराब है। इण्डिया गठबंधन पहले से काम कर रहा है, हम चाहते है कि नए गठबंधन वालों को परमानेंट यहां रहना चाहिए, आजम को भाजपा ने जानबूझकर फंसाया है।

अखिलेश ने भाजपा पर बोला हमला प्रेसवार्ता के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओ से अपील की है कि वोट बचाए रखने की जरूरत है, भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हम लोग अपना वोट बचाये रखने मे कामयाब हो गए। अखिलेश ने कहा कि सरकार और आयोग के बीच क्या सांठगांठ है कि उन्हें जानकारी मिल रही है और हमें नहीं, भाजपा की तैयारी है कि शिफ्टिंग वोट बनवाने और गैर राज्यों से लोगों को लाकर वोट बनवाने की साजिश है। यह भी साजिश है कि बूथ के अंदर अलग मतदाता सूची होगी और बाहर अलग होगी जिससे वो जिनको चाहे वो वोट न दे पाए।