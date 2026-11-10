अब समझ में आई पीर पराई, हिंदू वोट कटने के आरोपों पर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज

वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का नाम गायब होने का आरोप लगाने के बाद सीएम योगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निशाने पर आ गए हैं। अखिलेश ने पुरानी कहावत और शायरी के जरिए सीएम योगी पर तीखा हमला बोला है।

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से नाम कटने और चुनावी धांधली के दावों को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद तीखा और शायराना पोस्ट शेयर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने पुरानी कहावत 'जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई' को थोड़ा चेंज करके सीएम योगी पर तंज कसा है।

अखिलेश यादव ने लिखा "जब ‘अपने’ पैर फटी बिवाई, तब समझ में आई पीर पराई।" यानी जब अपने पर आई तब दूसरे की परेशानी समझ में आ गई। सपा प्रमुख का यह तंज सीएम योगी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों का नाम मतदाता सूची से गायब हो गया है। अभी तक सपा-कांग्रेस और विपक्षी दल ही वोटरों का नाम गायब होने का आरोप लगाते रहे हैं। पहली बार भाजपा की तरफ से वोटरों का नाम गायब होने की शिकायत हुई है।

अखिलेश यादव का कहना है कि जब तक सपा और विपक्ष चुनाव आयोग और प्रशासन पर फर्जी तरीके से वोट काटने का आरोप लगा रहे थे, तब तक सरकार खामोश थी। चुनाव आयोग का ही बचाव किया जा रहा था। अब खुद सत्तापक्ष को भी वोट कटने का दर्द महसूस होने लगा है।

1.27 करोड़ वोट कटने के दावे पर री-पोस्ट की चुनौती अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को खुला चैलेंज देते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जी सच में अगर ये मान बैठे हैं कि 1.27 करोड़ वोट कट गये हैं तो हमारे द्वारा की गई ये पोस्ट अपने ऑफ़िशीयल हैंडल से री-पोस्ट कर दें। यह भी कहा कि अगर सरकार और मुख्यमंत्री वास्तव में मानते हैं कि चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में जायज मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, तो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के विपक्ष के स्टैंड का समर्थन करना चाहिए।

उर्दू शायरी से तीखा हमला अपने बयान को और अधिक धार देते हुए सपा अध्यक्ष ने शायरी का इस्तेमाल करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि "अगर एतराज़ न हो तो उर्दू के चंद लफ़्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए, हम आपसे कहना चाहेंगे। 'अब कोई फ़र्क़ कहां रह गया तुममें और हममें, न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे ग़म में!"