लखनऊ में लगे बॉयकॉट सपा के पोस्टर, स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पर अखिलेश की घेराबंदी
लखनऊ के कई इलाकों में अखिलेश यादव की घेराबंदी करते पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के अपमान के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही बॉयकॉट सपा और बॉयकॉट अखिलेश भी लिखा है। पोस्टर के नीचे मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा समाज लिखा है।
लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में ज्यों-ज्यों विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं त्यों-त्यों राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। पिछले दिनों ‘इंडिया’ गठबंधन में स्वामी प्रसाद मौर्य के शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया और उस पर स्वामी के पलटवार के जो राजनीतिक तल्खियां देखने को मिलीं अब उसी की अगली कड़ी में लखनऊ में बॉयकॉट सपा के पोस्टर लगे दिख रहे हैं। राजधानी के अलग-अलग इलाकों में बॉयकॉट अखिलेश यादव और बॉयकॉट समाजवादी पार्टी के ये पोस्टर और होर्डिंग्स लगी हैं।
इन पोस्टरों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगी है। कुछ पोस्टरों पर अखिलेश की तस्वीर के ऊपर क्रॉस का निशान लगा भी दिख रहा है। पोस्टर के नीचे मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा समाज लिखा और ऊपर लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अपमान नहीं सहेंगे। इसके साथ ही बॉयकॉट अखिलेश यादव और बॉयकॉट समाजवादी पार्टी भी लिखा है।
एक बड़ी सी होर्डिंग पर लिखा है कि सपा वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को गंदी-गंदी गालियां लिख रहे हैं। क्या मौर्य समाज पीडीए में नहीं आता? इस होर्डिंग पर सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ की गईं कुछ टिप्पणियां भी दर्शाई गई हैं। इसके साथ ही नीचे लिखा है कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नीचा दिखाया तो वहीं उनके समर्थक सोशल मीडिया पर पूरे समाज को अपमानित कर रहे हैं। इस अपमान का जवाब 2027 में असली पीडीए देगा।
क्या हुआ था अखिलेश यादव और स्वामी के बीच
स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीन अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद स्वामी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हमारी सीटों में शामिल नहीं हो सकते। अवॉयड करो, इग्नोर करो।
स्वामी प्रसाद मौर्य के इंडिया गठबंधन में एंट्री नहीं वाले सपा मुखिया अखिलेश के बयान पर स्वामी ने भी तीखा पलटवार किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, वो इंडिया गठबंधन नहीं हैं। मेरी बात कांग्रेस के नेतृत्व से हुई है। वो कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले। अखिलेश यादव के बयान को लेकर किए गए सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव इंडिया गठबंघन की एक पार्टी हैं। वो इंडिया गठबंधन नहीं है। इस प्रकरण के बाद से सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर वार-पलटवार का सिलसिला जारी है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें