लखनऊ में लगे बॉयकॉट सपा के पोस्टर, स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पर अखिलेश की घेराबंदी

लखनऊ के कई इलाकों में अखिलेश यादव की घेराबंदी करते पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के अपमान के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही बॉयकॉट सपा और बॉयकॉट अखिलेश भी लिखा है। पोस्टर के नीचे मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा समाज लिखा है।

इन पोस्टरों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगी है। कुछ पोस्टरों पर अखिलेश की तस्वीर के ऊपर क्रॉस का निशान लगा भी दिख रहा है। पोस्टर के नीचे मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा समाज लिखा और ऊपर लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अपमान नहीं सहेंगे। इसके साथ ही बॉयकॉट अखिलेश यादव और बॉयकॉट समाजवादी पार्टी भी लिखा है।

एक बड़ी सी होर्डिंग पर लिखा है कि सपा वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को गंदी-गंदी गालियां लिख रहे हैं। क्या मौर्य समाज पीडीए में नहीं आता? इस होर्डिंग पर सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ की गईं कुछ टिप्पणियां भी दर्शाई गई हैं। इसके साथ ही नीचे लिखा है कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नीचा दिखाया तो वहीं उनके समर्थक सोशल मीडिया पर पूरे समाज को अपमानित कर रहे हैं। इस अपमान का जवाब 2027 में असली पीडीए देगा।

क्या हुआ था अखिलेश यादव और स्वामी के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीन अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद स्वामी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हमारी सीटों में शामिल नहीं हो सकते। अवॉयड करो, इग्नोर करो।