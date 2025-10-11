इमरजेंसी लगाने वालों के साथ खड़े हैं अखिलेश, डिप्टी सीएम ब्रजेश ने सपा के साथ कांग्रेस पर भी साधा निशाना

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा हमेशा से लोकतंत्र के विरोध में रही है। सपा आज आपातकाल थोपकर लोकतंत्र कुचलने वाली कांग्रेस के साथ सत्ता पाने की लालच में खड़ी है।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा हमेशा से लोकतंत्र के विरोध में रही है। सपा आज आपातकाल थोपकर लोकतंत्र कुचलने वाली कांग्रेस के साथ सत्ता पाने की लालच में खड़ी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस कांग्रेस के साथ मंच साझा कर रहे हैं, उसी कांग्रेस ने जयप्रकाश नारायण जैसे लोकतंत्र के प्रहरी को जेल में डाला था। एक तरफ आप जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को जेल भेजने वालों से गठबंधन करते हैं, यह राजनीतिक पाखंड है।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा को लोकतंत्र या संविधान से कोई लेना-देना नहीं, उनका मकसद केवल सुर्खियां बटोरना और सत्ता की कुर्सी पर बैठना है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति परिवारवाद और स्वार्थवाद पर आधारित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, जो डा. भीमराव आंबेडकर के बनाए संविधान के अनुरूप काम कर रही है।