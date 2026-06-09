काली जींस, सफेद टी शर्ट...एयरपोर्ट पर नए लुक में नजर आए अखिलेश यादव; देखते रह गए लोग
Akhilesh yadav New Look : यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एयरपौर्ट पर एक नए लुक में देखे गए हैं। हमेशा सफेद कुर्ता-पायजामा और लाल टोपी में दिखने वाले अखिलेश यादव का यह नया लुक देख लोग हैरान रह गए। अखिलेश का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
Akhilesh Yadav New Look : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा सफेद कुर्ता-पायजामा और लाल टोपी में नजर आते हैं लेकिन अब वे एक ऐसे नए लुक में नजर आए हैं कि देखने वाले हैरान रह गए। काली जीन्स, सफेद टी शर्ट, ब्लैक शू और बिना टोपी के एयरपोर्ट से बाहर निकलते अखिलेश यादव को देखकर हर कोई चौंक गया। इस लुक के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग उनके इस लुक की तुलना क्रिकेट स्टॉर महेंद्र सिंह धोनी से कर रहे हैं।
वैसे अखिलेश यादव पहले भी अलग-अलग अंदाज में सोशल मीडिया पर नजर आते रहे हैं। उन्हें कभी स्पोर्ट्स लुक में साइकिलिंग करते देखा जाता है तो कभी क्रिकेट या फुटबाल खेलते। ताजा वायरल वीडियो में कैजुअल लुक के साथ अखिलेश यादव के हेयर स्टाइल की भी खूब चर्चा हो रही है। कई लोगों को अखिलेश यादव का यह राहुल गांधी जैसा भी लगा। राहुल गांधी, अक्सर सफेद टी-शर्ट और ब्राउन कार्गो पैंट में दिखते हैं। अखिलेश को जीन्स, टी-शर्ट में देखना लोगों के लिए बिल्कुल नया अनुभव है।
राजनेताओं की पहचान बन जाती है उनकी पोशाक
कई बार राजनेताओं की पोशाक स्थायी रूप से उनकी पहचान बन जाती है। उनका नाम सुनते ही लोग उसी रूप में उनके होने की कल्पना करते हैं। इसी तरह अखिलेश यादव की पहचान सफेद कुर्ता-पायजामा, सिर पर लाल टोपी बन चुकी है। उनका नाम सुनते ही ऐसी ही छवि लोगों के मन में बनती है। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार अखिलेश यादव इसी रूप में देखे जाते हैं। लंबे समय बाद वह एक नए लुक में दिखे हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है।
सुरक्षा कर्मियों को देखकर मुस्कुराए अखिलेश, बढ़ाया हाथ
अखिलेश यादव एयरपोर्ट पर राजनीतिक परिधान की बजाए एक नए स्टाइलिश लुक में नजर आए तो एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी हैरान रह गए। जींस, टी-शर्ट में अखिलेश यादव वॉक करते हुए बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों से उनकी आंखें मिलीं तो वह मुस्कुरा दिए। वीडियो में दिख रहा है कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते अखिलेश यादव से दो सुरक्षा कर्मी हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सपा मुखिया भी हाथ बढ़ा देते हैं। सुरक्षा कर्मियों से हाथ मिलाने के बाद अखिलेश आगे बढ़ जाते है। इसी तरह एक युवा अखिलेश से सेल्फी का अनुरोध करता है तो सपा प्रमुख उसे भी निराश नहीं करते।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें