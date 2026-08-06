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बिकरू कांड से लेकर अविमुक्तेश्वरानंद तक, अखिलेश यादव ने चला ब्राह्मण कार्ड; बदल गया PDA

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इस दौरान उन्होंने बिकरू कांड से लेकर अविमुक्तेश्वरानंद तक कई मुद्दे उठाए।

अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि सपा के 'पीडीए' में पंडित भी शामिल हैं।
अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि सपा के 'पीडीए' में पंडित भी शामिल हैं।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में लगातार ब्राह्मणों का अपमान हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कुछ नहीं किया गया। गाड़ी पलटाने वालों को अब ब्राह्मण पलटाने वाले हैं। जब कभी उस घटना की सैटेलाइट इमेज सामने आएगी, तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।

ब्राह्मणों की शुरू से हितैषी रही सपा- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की शुरू से हितैषी रही है। अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले में भाजपा सरकार कह रही है रसीद लाकर दिखाओ, भला गुप्त दान करने वालों ने कभी रसीद ली है। उन्होंने यह भी कहा कि जेन-जी ने होश उड़ा दिए हैं, लेकिन भाजपा अभी भी समझ नहीं पा रही है। अखिलेश ने सुबह गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सपा वैसे तो कार्यक्रम जनेश्वर मिश्र पार्क में करना चाहती थी, लेकिन अनुमति न मिलने की वजह से पार्टी कार्यालय में किया।

कार्यक्रम में अयोध्या, काशी और मथुरा के विद्वानों को बुलाया गया था। हवन-पूजन के साथ घंटे और डमरू बजाए गए। हवन-पूजन में आए साधू-संतों ने अखिलेश को 2027 में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। सपा मुखिया ने ब्राह्मणों पर हुए हमले और उनके साथ हो रहे अन्याय को कुरेदा।

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'पीडीए' में 'पी' तो 'पंडित' का ही 'शॉर्ट फॉर्म'

अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समुदाय को लुभाने की कोशिश करते हुए बुधवार को कहा कि सपा के 'पीडीए' में पंडित भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब ब्राह्मण भी है। असल में ‘पी’ का मतलब ही ब्राह्मण है। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तरफ इशारा करते हुए कहा, "वे लोग जब से पीडीए से हारे हैं, तब से पीडीए की नयी-नयी परिभाषा गढ़ रहे हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि 'पीडीए' में 'पी' तो 'पंडित' का ही 'शॉर्ट फॉर्म' है।" उन्होंने कहा, "जितनी ही पीड़ा बढ़ाओगे, पीडीए उतना ही मजबूत दिखाई देगा।" पीडीए सपा प्रमुख का गढ़ा एक नारा है, जिसका आमतौर पर अर्थ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से लगाया जाता है।

अखिलेश ने विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार पर उंगली उठाई। उन्होंने इसे धोखा बताया है। भाजपा जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव हारी है। इनको लगता है कि ईवीएम की बात नहीं होगी। बांकीपुर चुनाव हारने के बाद भाजपा वाले ही भाजपा वालों को लड्डू खिला रहे हैं। कभी ऐसा होते देखा है? उन्होंने कहा कि अटल विहारी वाजपेयी भाजपा के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ।

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अखिलेश ने दिलाई बिकरू कांड की याद

अखिलेश ने कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की कार पलटने और फिर कथित मुठभेड़ में उसके मारे जाने की घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि सरकार ने वह गाड़ी पलटाकर खुद को बचा लिया, क्योंकि अगर गाड़ी न पलटती तो सरकार की सच्चाई सामने आ जाती और वह खुद ही पलट जाती। उन्होंने सरकार पर ब्राह्मणों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, "सरकार के लोग हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब वे पीडीए के 'पी' के पीछे भी पड़ गए हैं।"

शंकराचार्य के बटुकों के साथ जो दुर्व्यवहार- सपा प्रमुख

सपा प्रमुख ने भाजपा पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य के स्थान को सबसे अहम माना जाता है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसी साल प्रयागराज में उन्हें त्रिवेणी में स्नान नहीं करने दिया। उन्होंने कहा, "इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण हो कि किसी सरकार ने शंकराचार्य को रोका हो, तो हमें बताओ। शंकराचार्य को धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना।"

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अखिलेश ने कहा, "पुलिस ने शंकराचार्य के बटुकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वह कोई भूल नहीं सकता। शंकराचार्य को डराने के लिए उन पर पॉक्सो अधिनियम के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन मुझे खुशी है कि शंकराचार्य झुके नहीं और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे।" उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोग दुखी हैं।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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