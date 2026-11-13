आगरा से चुनावी शंखनाद करेंगे अखिलेश, दलित वोट बैंक को साधने की सपा की बड़ी रणनीति
यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव आगरा से चुनावी शंखनाद करेंगे। सपा आगरा की सभी सीटों पर पिछले दो बार के विधानसभा चुनावों से हार रही है। आगरा की सभी सीटों पर समीकरण सेट करने को लेकर अखिलेश ने यहां से चुनावी शंखनाद करने का फैसला किया है।
आगरा। मनोज मिश्र
2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा हारी हुई सीटों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है तो वहीं सपा दलित वोटों को अपनी ओर लाने की तैयारी में हैं। इसको लेकर सपा ने बड़ी रणनीति बनाई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव रविवार को आगरा जाएंगे, वह यहां से चुनावी शंखनाद करेंगे। आगरा दलित सियासत का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि सपा की ओर से आगरा में पहली बार बड़े स्तर पर दलित सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पार्टी की बढ़ती सक्रियता और नए सियासी दांव के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी की ओर से 15 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सपा कार्यकर्ताओं को सुबह 11 बजे से जीआईसी मैदान पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
इस सम्मेलन के जरिए सपा की नजर सीधे तौर पर परंपरागत दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने पर है। पार्टी नेतृत्व अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के सामाजिक समीकरण को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा से अखिलेश यादव न केवल दलित समाज को साधने का संदेश देंगे, बल्कि बसपा और भाजपा के कोर वोट बैंक में भी हलचल पैदा करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में शिक्षक एमएलसी चुनाव में मिली जीत से भी पार्टी उत्साहित है।
सम्मेलन में ये आएंगे
दलित महासम्मेलन के आयोजक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन ने बताया कि सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा प्रो. रामगोपाल यादव, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, आरके चौधरी, मनोज पारस, रागिनी सोनकर के अलावा सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला और शहर अध्यक्ष, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन स्थल पर 10 हजार से ज्यादा कुर्सियां डाली जाएंगी। दो मंच बनाए जाएंगे।
आकाश आनंद 22 को करेगे सभा
आगरा। आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद 22 नवंबर को एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दलित सम्मेलन के ठीक बाद हो रही इस रैली को बसपा के बड़े सियासी पलटवार और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस रैली में प्रत्याशी की भी घोषणा की जाएगी।
दलित बस्तियों में किया जनसंपर्क
सपा शहर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने लंगड़े की चौकी पर दलित समाज की बैठक में भाग लिया। अध्यक्षता रामलाल टैगोर ने की। अब्बास ने कहा कि यह सम्मेलन दलितों, वंचितों और पीडीए समाज की आवाज को मजबूती देने का अवसर है। जाटव और वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में सम्मेलन में पहुंचकर समाजवादी आंदोलन को ताकत देंगे। उधर, छावनी विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रदेश सचिव प्रत्याशी ममता टपलू ने नगला डीम, धाधूपुरा (ताजगंज) और देवरी रोड स्थित नगला जस्सा में जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से 15 नवंबर को जीआईसी मैदान में आयोजित दलित महासम्मेलन में पहुंचने की अपील की।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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