अखिलेश ने चुनाव आयोग से समय मांगा; केशव बोले- सपा का काम भाजपा तो नहीं करेगी

UP Special Intensive Revision: यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (यूपी एसआईआर) को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग और भाजपा को घेर रही है। उधर, भाजपा भी सपा पर हमले का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से समय मांगा और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि समय मिलते ही हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी भाजपा पर तीखा तंज कसा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव हार रही है इसलिए लगातार अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा की भाजपा का कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत करता है, बूथ पर दौड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। उनके पास वर्कर हैं नहीं, उनके लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उनका काम भाजपा थोड़े न करेगी।

इसके पहले अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने चुनाव आयोग से समय मांगा है। समय मिलते ही हमारा डेलीगेशन जाएगा क्योंकि केवल मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और खासकर जो पढ़ाई-लिखाई नहीं समझ सकते हैं। जो हमारे पिछड़े हैं, चाहे वो निषाद, कश्यप, राजभर हों, प्रजापति हों, पाल हों, तमाम जातियां जो गरीब हैं। और जो पढ़ नहीं सकते उनका ये तरीका निकालेंगे कि फॉर्म 7 से नोटिस दो और अब चूंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं...। तो फार्म 7 में जो पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ये नोटिस भिजवा रहे हैं जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़कर नोटिस भरने लगे।

अखिलेश के इस बयान पर और समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग से समय मांगे जाने पर टिप्पणी करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे जाएं, ये तो हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वे आयोग के पास जा सकते हैं। हम पहले ही कह रहे हैं कि जितना हक भाजपा को है उतना ही हक दूसरे दल को भी है। लेकिन अखिलेश यादव और सपा केवल अफवाह फैलाने का काम कर रही है। 2027 हार रही है इसलिए इस प्रकार का संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जैसे वोट काट दिया गया है कटवा दिया गया है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। बूथ पर दौड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के पास गुंडे-अपराधी-माफिया हैं। सपा के पास कार्यकर्ता नहीं हैं उनके लोग काम नहीं कर रहे हैं...तो उनका काम भाजपा थोड़े न करेगी।