अखिलेश यादव ने बड़प्पन दिखाया, बृजभूषण शरण सिंह क्यों करने लगे सपा अध्यक्ष की तारीफ?

बृजभूषण शरण सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सराहना की। बृजभूषण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने इस कदम से राजनीतिक बड़प्पन का परिचय दिया। दरअसल, अखिलेश भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल का हाल जानने मेदांता पहुंचे थे।

Brijbhushan Sharan Singh News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को बहराइच भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल का हाल जानने मेदांता पहुंचे थे। इस पर कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सराहना की। बृजभूषण सिंह ने सपा प्रमुख की तारीफ करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने इस कदम से राजनीतिक बड़प्पन का परिचय दिया है, जो एक सकारात्मक संदेश देता है। बृजभूषण ने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मानवीय संवेदनाएं सबसे ऊपर होनी चाहिए।

बृजभूषण ने पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल के घायल होने पर संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही ब़ृजभूषण ने कहा कि वह जल्द ही उनसे मिलने मेदांता अस्पताल जाएंगे। उनके हालचाल लेंगे। बृजभूषण सिंह ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ सुख-दुख में खड़ा होना राजनीति की स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है और इसे बनाए रखना चाहिए।

भाजपा विधायक से मिलने पहुंचे थे अखिलेश बहराइच में विरोध प्रदर्शन के दौरान अखिलेश का पुतला जलाते हुए झुलसी भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंगलवार को मेदांता अस्पताल जाकर हालचाल लिया। उन्होंने इसकी फोटो अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर साझा की। उन्होंने लिखा कि हम नहीं चाहते हैं कि समाज के बीच आग जले। हम चाहते हैं समाज में सौहार्द की फुहार हो। हमारी सकारात्मक राजनीति की स्वस्थ परंपरा ने हमें यही सिखाया है। इसीलिए हम भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने गए और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करके आए हैं। राजनीति अपनी जगह है और मानवीय संबंधों का महत्व अपनी जगह। सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे।

अनुपमा जायसवाल से मिले डिप्टी सीएम, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना इसके बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य एवं भाजपा के महामंत्री, संगठन धर्मपाल मंगलवार शाम मेदांता अस्पताल में भर्ती पूर्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बहराइच सदर से विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि मातृ शक्ति के हक एवं सम्मान की रक्षा के लिए विधायक अनुपमा जायसवाल सदैव संघर्षशील रहतीं हैं। विधायक अनुपमा जायसवाल हाल में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतला जलाते समय आग की चपेट में आने से झुलस गई थीं।