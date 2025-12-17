Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Yadav sharp attack on Subrat Pathak statement, says CM will teach him a lesson
सुब्रत पाठक के ‘दूरबीन’ वाले बयान पर अखिलेश यादव का कटाक्ष, बोले- सीएम इनकी क्लास लगा देंगे

सुब्रत पाठक के ‘दूरबीन’ वाले बयान पर अखिलेश यादव का कटाक्ष, बोले- सीएम इनकी क्लास लगा देंगे

संक्षेप:

यूपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के ‘दूरबीन’ वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया। जैसे ही यह बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगी, वे उनकी क्लास लगा देंगे।

Dec 17, 2025 11:16 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
एसआईआर पर कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के ‘दूरबीन’ वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा-भाजपाई पूर्व सांसद अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के बयानों से उलट बोल रहे हैं। जैसे ही यह बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगी, वे उनकी क्लास लगा देंगे।

बीते दिनों एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा था कि एसआईआर समाजवादी पार्टी के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा। इसके बाद सपा दूरबीन लगाकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कन्नौज की तीन विधानसभा सीटों में करीब तीन लाख वोट कटने का उल्लेख करते हुए कहा था कि एसआईआर से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बयान का वीडियो सामने आने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर इसे साझा करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश ने उठाया सवाल

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बेहद आपत्तिजनक और लोकतंत्र के खिलाफ करार देते हुए सवाल उठाया कि क्या बीजेपी के पूर्व सांसद जायज और वैध मतदाताओं के वोट कटवाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस बयान का संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग की। यह भी लिखा कि भाजपा के पूर्व सांसद यह भूल गए हैं कि वे जो कह रहे हैं, वह उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के बयानों से उलट है। जैसे ही यह बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगी, वे उनकी क्लास लगा देंगे।

