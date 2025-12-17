सुब्रत पाठक के ‘दूरबीन’ वाले बयान पर अखिलेश यादव का कटाक्ष, बोले- सीएम इनकी क्लास लगा देंगे

संक्षेप: यूपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के ‘दूरबीन’ वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया। जैसे ही यह बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगी, वे उनकी क्लास लगा देंगे।

एसआईआर पर कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के ‘दूरबीन’ वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा-भाजपाई पूर्व सांसद अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के बयानों से उलट बोल रहे हैं। जैसे ही यह बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगी, वे उनकी क्लास लगा देंगे।

बीते दिनों एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा था कि एसआईआर समाजवादी पार्टी के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा। इसके बाद सपा दूरबीन लगाकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कन्नौज की तीन विधानसभा सीटों में करीब तीन लाख वोट कटने का उल्लेख करते हुए कहा था कि एसआईआर से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बयान का वीडियो सामने आने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर इसे साझा करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी।