आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी बचाने को अखिलेश ने भेजी सपा की टीम, रामपुर में हुआ क्या?

सपा के प्रतिनिधिमंडल ने धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं से मुलाकात की। उन्हें आश्वस्त किया कि उनके भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। जहां डीएम से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा।

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मामला दिनोंदिन तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को सपा के आठ सांसदों समेत 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रामपुर पहुंचा और जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया। बाद में मीडिया से सांसदों ने कहा कि जौहर विवि के भवनों को किसी हाल में तोड़ने नहीं दिया जाएगा। यह शिक्षा का मंदिर है, छात्रों से लेकर शिक्षकों तक का भविष्य इससे है। उन्होंने डीएम अजय कुमार द्विवेदी से मिलकर ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त करते हुए विधिसंमत समाधान का अनुरोध किया।

दोपहर करीब सवा बजे दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ सपा सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गांधी समाधि स्थित संत शिरोमणि रविदास गेस्ट हाउस पहुंचा। यहां समर्थकों की भीड़ के बीच कुछ धक्का-मुक्की भी हुई, जिसके बाद सांसदों का काफिला जौहर विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुआ। विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिनिधिमंडल ने धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी में प्रबंधन के साथ बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। जहां डीएम से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मीडिया से कहा कि समाजवादी पार्टी जौहर विवि के बच्चों के साथ खड़ी है। कलक्ट्रेट के बाद सभी सांसद आजम खान के घर पहुंचे और उनकी पत्नी तजीन फात्मा से मुलाकत की।

ज्ञापन पर इन सबके हस्ताक्षर ज्ञापन पर सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर, सांसद जावेद अली खान, हरेंद्र मलिक, रूचि वीरा, इकरा हसन, नीरज मौर्य, जियाउर्रहमान बर्क, देवेश शाक्य और राम शिरोमणि वर्मा के हस्ताक्षर हैं। जबकि, प्रतिनिधि मंडल में रामपुर के सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी का नाम भी शामिल था, लेकिन वह नहीं आए।

सांसद रुचि वीरा बोलीं- किसी कीमत पर नहीं गिरने देंगे यूनिवर्सिटी जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण के विरोध में रामपुर पहुंचीं मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा ने स्पष्ट कहा कि विश्वविद्यालय को किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक इमारत का नहीं, बल्कि हजारों छात्र-छात्राओं के भविष्य का सवाल है और समाजवादी पार्टी बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर आवाज उठाएगी।

मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाएंगे:जिया उर्रहमान बर्क संभल से सांसद जिया उर्रहमान बर्क ने जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को ध्वस्त करने संबंधी प्रशासनिक कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश पूरी तरह गलत है और रामपुर के जिलाधिकारी को यह आदेश तत्काल वापस लेना चाहिए। सांसद बर्क ने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने बताया कि जीरो ऑवर में उनका नंबर भी आ चुका है, लेकिन लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है।

‘आजम ने बनवाया विश्वविद्यालय इसलिए हो रही कार्रवाई’ रामपुर पहुंचीं कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय को केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इसकी स्थापना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने की थी। इकरा हसन ने कहा कि यदि भवनों के नक्शे को आधार बनाकर कार्रवाई की जा रही है तो अंग्रेजों के समय के बने अनेक भवन आज भी बिना स्वीकृत नक्शे के मौजूद हैं। ऐसे में क्या उन सभी भवनों को भी ध्वस्त किया जाएगा।

सरकार शिक्षा विरोधी: जावेद अली खान राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार से कोई उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि यह शिक्षा विरोधी और जनविरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि देश के लोग पढ़ें-लिखें और गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। जावेद ने आरोप लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का जिला प्रशासन का आदेश गैरकानूनी है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

‘सरकार नहीं लगाएगी, तो हम मुहर लगाएंगे’ मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय शैक्षणिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। हरेंद्र मलिक ने कहा कि सरकार का ध्यान नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने पर होना चाहिए, लेकिन वह मौजूदा शिक्षण संस्थानों को गिराने में लगी है। सांसद से जब यह पूछा गया कि सांसदों की मांग पर सरकार अपनी मुहर लगाएगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार मुहर नहीं लगाएगी, तो हम मुहर लगाएंगे।

ज्ञापन में यह की मांग मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को तोड़ने का आदेश छात्र एवं शिक्षा हित में नहीं है, केवल सत्तारूढ़ पार्टी के राजनैतिक द्वेष भावना पर आधारित है और विधि विरुद्ध है, जिसे निरस्त किया जाना जनहित एवं छात्र-हित में आवश्यक है। सपा का यह प्रतिनिधि मंडल मांग करता है कि जनहित एवं छात्र-हित में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के 38 भवनों को तोड़ने का आदेश रद करते हुए उचित वैधानिक कार्रवाई करें।

ज्ञापन में यह भी कहा - यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय सींगनखेड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में था और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 अथवा किसी विधि के अंतर्गत निर्माण की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

- यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय सींगनखेड़ा आरबी एक्ट 1958 के अंतर्गत रेगुलेटेड एरिया में भी शामिल नहीं था, इसलिए अनुमति प्राप्त किया जाना संभव नहीं था।

- 27 सितंबर 2024 को आरडीए के क्षेत्र में सींगनखेड़ा को शामिल किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी का निर्माण उससे पहले पूरा हो चुका था।