Video: सिर पर हाथ, हाथ में चाकलेट; प्रतीक के अंतिम संस्कार में भतीजी को संभालते दिखे बड़े पापा अखिलेश यादव

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक की अचानक हुई मौत ने परिवार के हर शख्स को तोड़ कर रख दिया है। प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और दो बेटियों को छोड़कर गए हैं। गुरुवार को प्रतीक का बैकुंठ धाम में जब अंतिम संस्कार किया गया तो वहां हर शख्स रो पड़ा।

Prateek Yadav Funeral Video Viral: सपा संस्थापक मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव का गुरुवार को लखनऊ के बैंकुंठ धाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। जब प्रतीक के निधन के गम में पूरा परिवार डूबा हुआ था इसी दौरान सोशल मीडिया पर ताऊ अखिलेश यादव और भतीजी के वायरल हुए वीडियो ने भावुक कर दिया। वीडियो में अखिलेश और प्रतीक की बेटी एक साथ दिख रहे हैं। छोटे भाई की अचानक हुई मौत के गम के बीच अखिलेश यादव अपनी भतीजी को दुलारते नजर आए। वीडियो में बराबर में बैठी भतीजी को अखिलेश यादव चॉकलेट खिलाते दिखे। इससे पहले अखिलेश ने भतीजी के सिर पर हाथ फेरा और दुलार किया। वीडियो में उसी श्मशान घाट का बताया जा रहा है, जहां प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया गया। वीडियो में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक की अचानक हुई मौत ने परिवार के हर शख्स को तोड़ कर रख दिया है। प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और दो बेटियों को छोड़कर गए हैं। गुरुवार को प्रतीक का बैकुंठ धाम में जब अंतिम संस्कार किया गया तो वहां हर शख्स रो पड़ा। अंतिम संस्कार के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके चाचा एवं वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव तथा उनकी बेटियां प्रथम और पद्मजा भी मौजूद थीं। श्मशान घाट पर परिवार के सदस्य और अन्य लोग एक शेड के नीचे बैठे थे।

अखिलेश यादव आगे की पंक्ति में शिवपाल यादव के साथ बैठे थे, जबकि पांच वर्षीय भतीजी पद्मजा उनके बगल में बैठी थीं। वहीं बड़ी भतीजी बेटी प्रथम शिवपाल यादव के पास बैठी थीं। अखिलेश यादव की आंख भी आंसू थे। प्रतीक की मौत से वैसे तो सभी गमज़दा थे, लेकिन इस दुख की घड़ी में अखिलेश यादव घर के बड़े सदस्य होने का फर्ज भी निभाते नजर आए। अपने पिता के निधन से बेखबर छोटी बेटी के सिर पर अखिलेश यादव ने उनके सिर पर हाथ फेरा और दुलार किया। अखिलेश यादव ने चुपचाप पद्मजा को एक चॉकलेट दी। बच्ची जब उसका रैपर खोलने में असमर्थ रही, तो उसने इशारे से अपनी परेशानी बताई। इसके बाद अखिलेश ने रैपर खोलकर चॉकलेट उसे वापस दे दी, जिस पर बच्ची ने उन्हें धन्यवाद कहा। ताऊ और भतीजी का ये भावुक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बैकुंठ धाम में प्रतीक का हुआ अंतिम संस्कार सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का बृहस्पतिवार को लखनऊ के 'बैकुंठ धाम' में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में बुधवार सुबह हृदय और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के कारण बीमार पड़ने के बाद निधन हो गया था। उन्हें तबीयत खराब होने पर राजधानी के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। प्रतीक प्रतीक के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास से शुरू हुई।

शव यात्रा के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव ने अर्थी को कंधा दिया। इस दौरान प्रतीक की पत्नी और भाजपा नेता एवं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, उनकी बेटियों प्रथमा तथा पद्मजा तथा अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। अपर्णा अपनी दोनों बेटियों तथा जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि के साथ श्मशान घाट पहुंचीं। घाट पर मौजूद पुरोहित महेन्द्र शर्मा ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के बाद प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान वह बेहद भावुक हो गये और अपने आंसू नहीं रोक सके।

सपा कार्यालय पर कुछ देर के लिए रखा गया प्रतीक का पार्थिव शरीर प्रतीक के पार्थिव शरीर को कुछ समय के लिए रास्ते में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी रखा गया। यह उस पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार किया गया जिसके तहत श्मशान घाट पहुंचने से पहले पार्थिव शरीर को पांच बार जमीन पर रखा जाता है। प्रतीक को जानवरों से बहुत प्रेम था लिहाजा उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने शव वाहन पर प्रतीक की उनके कुत्तों और एक बंदर के साथ वाली तस्वीरें भी लगाई थीं। शव यात्रा में बड़ी संख्या में सपा और भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। दोपहर करीब पौने एक बजे प्रतीक की शव यात्रा 'बैकुंठ धाम' श्मशान घाट पहुंची और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गयी। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव, चचेरे भाई तथा सांसद आदित्य यादव तथा परिवार के कई अन्य सदस्यों के साथ-साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे।