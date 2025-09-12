akhilesh yadav says india could also face nepal like crisis वोट चोरी होती रही तो यहां भी सड़कों पर आएगी जनता, नेपाल से तुलना कर बोले अखिलेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsakhilesh yadav says india could also face nepal like crisis

वोट चोरी होती रही तो यहां भी सड़कों पर आएगी जनता, नेपाल से तुलना कर बोले अखिलेश

अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा होने की बात कही। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि जो पड़ोस में जो जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वह यहां भी करती दिखाई देगी। उनका कहना था कि अयोध्या विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के पीछे भी धांधली थी।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 12 Sep 2025 03:20 PM
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा होने की बात कही। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि जो पड़ोस में जो जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वह यहां भी करती दिखाई देगी। यही नहीं उनका कहना था कि अयोध्या के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के पीछे भी धांधली थी। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के चुनाव में 5000 लोग बाहर से लाए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है कि वोट चोरी न हो। पूरा देश जानता है कि इन्होंने रिवाल्वर निकाल कर वोट डाला गया था।

अखिलेश यादव ने कहा, ‘चुनाव आयोग को ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी कहीं नहीं हो, वोट डकैती कहीं नहीं हो। कुंदरकी, रामपुर, मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे, तो रिवॉल्वर निकालकर वोट रोका।’ उन्होंने कहा कि हम शिकायत करते रह गए। अयोध्या के उपचुनाव की चर्चा करते हुए अखिलेश ने कहा कि वहां 5000 लोग बाहर से आए थे, एक मंत्री का साथी पकड़ा गया था। इसके बाद अखिलेश ने कहा- 'ये डकैती हो रही है वोट की, जो बात मैं कहना चाहता हूं। जो बात मैं कहना चाहता हूं। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है, जो आस-पास के देशों में सड़कों पर दिखाई दी, हो सकता है कि जनता (यहां) भी सड़कों पर दिखाई दे।'

उन्होंने कहा कि कुंदरकी के चुनाव में 77 फीसदी मतदान हुआ। अयोध्या के चुनाव में बाहर से लोग लाए गए। यहां वोट की डकैती हो रही है। नेपाल की तरह ही हो सकता है कि जनता सड़कों पर दिखाई दे। सिख समुदाय के एक डेलिगेशन से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है, हमारी मांग है कि नुकसान की पूरी तरह भरपाई हो। विकास परियोजनाओं के लिए पहले पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायती राज में 60 प्रतिशत कमीशन चल रहा है।

एक बात साफ है- 2027 में आ रही है सपा, हमारी सरकार होगी

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, भ्रष्टाचार पीक पर है। उन्होंने कहा कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी में तीन नंबर पर पहुंचाने वाली एजेंसी पर एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जाएगी, तभी क्राइम जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राज्य में किडनैपिंग बढ़ी है और क्राइम बढ़ा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक बात मैं कहने जा रहा हूं कि 2027 में सपा की सरकार आएगी। हम लोग सरकार बनाएंगे।

'हिरासत में मौतों का यूपी में बन रहा रिकॉर्ड'

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में हिरासत में मौतों का रिकॉर्ड बना रहा है। अब तक दूसरे लोग मारे जा रहे थे, अब उन्हें पता लग रहा होगा कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। उन्होंने गाजीपुर के सीताराम उपाध्याय की थाने में हुई पिटाई से मौत के प्रकरण की बात करते हुए कहा कि इसकी खुलकर निंदा होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह पता लगाया जाए कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि आज एक और किसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री आवास पर ज़हर खा लिया। यूपी के सीएम हाउस में जहर खाने का रिकॉर्ड बन रहा है।

पंजाबी में लॉन्च हुआ अखिलेश यादव के लिए गाना

इस दौरान अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को सम्मानित किया। यही नहीं एक पंजाबी गीत भी अखिलेश यादव के लिए लॉन्च किया गया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस गाने को 2027 में चलाना है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर सिखों के हितों का पूरा ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेता जी ने भी सरकार में इस समुदाय से कैबिनेट मंत्री बनाया था।

