आजम खान से मिलकर बोले अखिलेश यादव- वे धड़कन हैं, झूठे केसों में फंसाया गया

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, रामपुरWed, 8 Oct 2025 03:54 PM
समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का बयान आया है। उनका कहना है कि आजम खान पार्टी की धड़कन हैं और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें बेवजह के मुकदमों में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है और हमेशा रहेगी। इस बीच अखिलेश यादव का मुलाकात के तुरंत बाद एक ट्वीट भी किया है। इस बीच अखिलेश यादव का मुलाकात के तुरंत बाद एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, 'क्या कहें भला उस मुलाक़ात की दास्तान। जहां बस जज़्बातों ने खामोशी से बात की।'

अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की हैं। इनमें से एक तस्वीर में आजम खान अखिलेश यादव को कलम देते हुए दिख रहे हैं। आजम खान ने कई इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाई है। उन बच्चों के हाथों में कलम देने की कोशिश की है, जो यदि नहीं पढ़ते तो पंचर बनाते या फिर कोई और काम करते। मुलायम सिंह यादव से अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए आजम ने कहा था कि मैंने बच्चों के हाथों में कलम देने का सपना देखा तो मुलायम सिंह यादव ने उसे साकार किया है।

आजम खान और अखिलेश यादव की यह मुलाकात करीब डेढ़ घंटे तक चली और दोनों अकेले ही बैठे रहे। दरअसल आजम खान ने पहले ही शर्त रखी थी कि यह मुलाकात सिर्फ मुझसे होगी और अखिलेश यादव किसी और नेता को साथ लेकर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था कि ईद पर मेरी पत्नी अकेली बैठकर रोती रही, लेकिन कोई हमारा हाल पूछने तक नहीं आया। फिर अब किसी को आने की क्या जरूरत है। ऐसे में आजम खान से अखिलेश यादव के अकेले ही मिलने जाने को उनकी जिद पूरी होने के तौर पर देखा जाता रहा है। चर्चाएं रही हैं कि आजम खान बसपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इस मुलाकात का लोगों को इंतजार था।

