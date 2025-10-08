आजम खान से मिलकर बोले अखिलेश यादव- वे धड़कन हैं, झूठे केसों में फंसाया गया

समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का बयान आया है। उनका कहना है कि आजम खान पार्टी की धड़कन हैं और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया।

अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें बेवजह के मुकदमों में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है और हमेशा रहेगी। इस बीच अखिलेश यादव का मुलाकात के तुरंत बाद एक ट्वीट भी किया है। इस बीच अखिलेश यादव का मुलाकात के तुरंत बाद एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, 'क्या कहें भला उस मुलाक़ात की दास्तान। जहां बस जज़्बातों ने खामोशी से बात की।'

अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की हैं। इनमें से एक तस्वीर में आजम खान अखिलेश यादव को कलम देते हुए दिख रहे हैं। आजम खान ने कई इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाई है। उन बच्चों के हाथों में कलम देने की कोशिश की है, जो यदि नहीं पढ़ते तो पंचर बनाते या फिर कोई और काम करते। मुलायम सिंह यादव से अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए आजम ने कहा था कि मैंने बच्चों के हाथों में कलम देने का सपना देखा तो मुलायम सिंह यादव ने उसे साकार किया है।