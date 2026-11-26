यूपी चुनाव 2027: भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को बड़ा मुद्दा बनाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि परीक्षाओं के पेपर लीक होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

युवाओं और छात्रों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र में कई प्रमुख बातें शामिल हैं।

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को संविधान दिवस के अवसर पर पार्टी का घोषणापत्र-'सत्ताईस का संकल्प: पीडीए का प्रणपत्र- जन-मन का मैनिफेस्टो 2027' जारी कर दिया। आजम खान और अवधेश प्रसाद समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जारी इस घोषणापत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं और पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग को साधने के लिए कई बड़े लोकलुभावन वादे किए गए हैं।

अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर पांच साल के भीतर 25 लाख सरकारी नौकरियां देने और रोजगार मिलने तक बेरोजगार स्नातक (ग्रेजुएट) युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों समेत दो अन्य विशेष घोषणापत्र जल्द ही अलग से जारी किए जाएंगे।

पेपर लीक पर सख्ती और 20 लाख मुफ्त लैपटॉप का वादा भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को बड़ा मुद्दा बनाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि परीक्षाओं के पेपर लीक होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही, एक सालाना भर्ती कैलेंडर के तहत सभी परीक्षाएं तय समय पर पूरी कराई जाएंगी।

युवाओं और छात्रों को लुभाने के लिए घोषणापत्र में ये प्रमुख बातें शामिल हैं:

लैपटॉप और वाई-फाई: प्रदेश भर में छात्रों को 20 लाख मुफ्त लैपटॉप बांटने की योजना फिर से शुरू की जाएगी और सभी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में वाई-फाई सुविधा दी जाएगी।

खेल और आईटी हब: राज्य में तीन विश्व स्तरीय स्टेडियम और 10 स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा चार प्रमुख शहरों में आईटी हब विकसित किए जाएंगे और पूर्वांचल में 'भोजपुरी फिल्म सिटी' की स्थापना की जाएगी।

प्राइमरी स्कूल: मौजूदा सरकार की तरफ से बंद किए गए 26,000 प्राथमिक विद्यालयों को फिर से शुरू किया जाएगा। 5 रुपए में भोजन, 40,000 सालाना पेंशन और मुफ्त बिजली सामाजिक कल्याण और गरीबों को राहत देने के लिए सपा ने 'समाजवादी कैंटीन' शुरू करने का वादा किया है, जहां लोगों को महज 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। इसके साथ ही, बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों, दिव्यांगों, श्रमिकों और कारीगरों को 40,000 रुपए सालाना पेंशन देने की घोषणा की गई है।

घोषणापत्र में किसानों और आम उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी राहतों का जिक्र है:

बिजली और कर्ज माफी: सरकार बनने के तीन महीने के भीतर किसानों के बकाया बिजली बिल पूरी तरह माफ किए जाएंगे, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा 23 फसलों और दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी का भी वादा किया गया है।

स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा: राज्य में पांच सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा और नदियों के किनारे बसे शहरों में रिवरफ्रंट विकसित किए जाएंगे।

जातीय जनगणना और अपराध के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "हमारी सरकार राज्य में अलग-अलग जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए जातीय जनगणना कराएगी, ताकि उनके उत्थान के लिए उसी के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार की जा सकें।"