SP in Bareilly LIVE: बरेली में 26 सितंबर को नमाज के बाद हुए बवाल के दौरान जो भी हुआ उसकी असली स्थिति जानने और जनता की समस्याएं सुनने के लिए समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली आएगा। हालांकि प्रशासन उन्हें रोकने की तैयारी में है। बरेली में राजनीतिक गतिविधि रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है।

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,बरेली | Sat, 04 Oct 2025 08:16 AM
SP in Bareilly LIVE: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर नेता विपक्ष माताप्रसाद पांडे के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को बरेली आएगा। प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए बरेली के डीआईजी व कमिश्नर से भी मिलेगा। इसके बाद वहां से लौटकर प्रदेश कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

वहीं, बरेली प्रशासन ने इसपर साफतौर पर कह दिया है कि जिले में किसी भी राजनीतिक दल को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन के अनुसार अभी जिले में हालात संवेदनशील हैं और किसी भी राजनीतिक गतिविधि से शांति भंग हो सकती है। बताया जा रहा है कि प्रशासन कोशिश करेगा कि सपा नेताओं को रास्ते में या उनके घरों पर ही रोका जाए।

4 Oct 2025, 08:15:59 AM IST

SP in Bareilly LIVE: 26 सितंबर के बाद से बरेली में सुरक्षा कड़ी

SP in Bareilly LIVE: 26 सितंबर को कानपुर प्रकरण के चलते तौकीर ने जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में भीड़ बुलाकर पैदल मार्च का ऐलान किया था। बरेली में कई स्थानों पर बवाल हुआ और पुलिस को बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। इसके बाद से ही पूरे जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

4 Oct 2025, 08:00:39 AM IST

SP in Bareilly LIVE: पहरे में हुई थी जुमे की नमाज

SP in Bareilly LIVE: पुलिस और अर्द्धसैन्य बलों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार को जुमा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। 26 सितंबर को हुए बवाल के चलते इस बार नमाज के दौरान पूरे मंडल में हाईअलर्ट जारी करते हुए सतर्कता बरती गई।

4 Oct 2025, 07:43:18 AM IST

SP in Bareilly LIVE: सपा का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आएगा बरेली

SP in Bareilly LIVE: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर नेता विपक्ष माताप्रसाद पांडे के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को बरेली आएगा। प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए बरेली के डीआईजी व कमिश्नर से भी मिलेगा। इसके बाद वहां से लौटकर प्रदेश कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

4 Oct 2025, 07:42:42 AM IST

SP in Bareilly LIVE: आज नहीं निकाला जाएगा जुलूस-ए-गौसिया

SP in Bareilly LIVE: बरेली के संवेदनशील माहौल को देखते हुए दरगाह आला हजरत ने जुलूस-ए-गौसिया को रद्द कर दिया है। यह जुलूस शनिवार को सैलानी रजा चौक से शुरू होना था, जिसमें सौ से अधिक अंजुमनें शामिल होती हैं। हालात को देखते हुए सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां ने कहा कि सभी अपने घरों में गौस-ए-पाक की याद में फातेहा व लंगर करें। इसके बाद दुआ की जाएगी।

